Dívida. Taxas de juro em queda em semana de leilões

O mercado secundário da dívida pública abriu esta segunda-feira com as taxas (yields) a cair em todos os prazos, depois de uma subida na ponta final da semana anterior. Na próxima quarta-feira, o Estado regressa ao mercado de emissão de dívida com um leilão duplo de obrigações de longo prazo a vencerem em 2029 e 2045, onde deverá pagar taxas de colocação em novos mínimos históricos.

No prazo de referência, a 10 anos, as taxas desceram na abertura desta segunda-feira para 0,414%, depois de terem encerrado na sexta-feira em 0,439%. Apesar da descida desta segunda-feira, as taxas continuam acima do mínimo histórico de 0,278% registado no dia 3 de julho no auge do 'efeito Lagarde' - no pico do impacto positivo da indicação da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional para suceder a Mario Draghi na presidência do Banco Central Europeu a 1 de novembro.

Em virtude da descida das taxas em todos o prazos, a 'mancha' de dívida pública portuguesa que regista yields negativas abrange, de novo, o prazo a 6 anos, representando 53% do total da dívida em obrigações. Na semana passada fechou com taxas abaixo de zero até à maturidade de 5 anos, dominando 43% do total.

Estado regressa a leilões na quarta-feira

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) regressa no dia 10 de julho ao mercado obrigacionista com um leilão duplo de títulos com vencimento em 2029 (que servem de referência a 10 anos) e em 2045 (que continuam a servir como referência a 30 anos).

As yields registadas atualmente no mercado secundário indiciam que as taxas de colocação que o IGCP vai pagar na próxima quarta-feira vão ficar claramente abaixo das verificadas nos leilões similares anteriores. No prazo a 10 anos, caíram esta segunda-feira para 0,414% face a uma taxa de 0,639% paga no leilão de junho. No vencimento em 2045, a yield desceu para 1,328% esta segunda-feira, o que compara com uma taxa de colocação de 2,8% paga no último leilão realizado no ano passado.

Portugal vai iniciar pagamento antecipado dos empréstimos europeus

Mario Centeno confirmou em entrevista ao jornal Público que o Tesouro vai iniciar ainda antes do final do Verão o pagamento antecipado de uma das linhas de empréstimo europeias do programa de resgate.

O ministro das Finanças adiantou que o pagamento “em torno dos dois mil milhões de euros”, se destina a inicia a amortização do empréstimo de €27,3 mil milhões por parte do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (EFSF, no acrónimo em inglês). A antecipação tornou-se rentável dado que Portugal paga um juro médio de 1,7% por esse empréstimo que tem atualmente uma maturidade de 14 anos. No mercado secundário, as taxas para 15 anos desceram para 0,77% e mesmos a 20 anos a taxa está em 0,962%. Inclusive a taxa na referência a 30 anos está em 1,3%.

Centeno adiantou, na entrevista, que “depois, no futuro, outros pagamentos do mesmo tipo poderão ser feitos", acrescentando que "isso permitirá, dadas as taxas de juro de Portugal neste momento, poupanças que serão sempre superiores a cem milhões de euros”.

Recorde-se que aquando a liquidação da dívida ao Fundo Monetário Internacional, Portugal se comprometeu a iniciar esses pagamentos antecipados ao FEEF entre 2020 e 2023, para poder obter a autorização do pagamento unilateral antecipado a Washington.

Taxas em queda na zona euro

O movimento de descida esta segunda-feira é generalizado na zona euro. As taxas negativas nas obrigações alemãs chegaram esta segunda-feira, de novo, ao prazo a 20 anos.

Na Grécia, após a vitória da Nova Democracia nas eleições antecipadas de domingo com uma vantagem de oito pontos percentuais em relação ao Syriza, o partido de governo, as taxas das obrigações de médio e longo prazo registam uma descida.

Em virtude de um bónus de 50 lugares ao partido com maior votação (a mesma regra que favoreceu o Syriza na eleição anterior), a Nova Democracia vai poder governar com uma maioria absoluta de 158 deputados num parlamento de 300 lugares. A oposição à esquerda, formada pelo Syriza, Partido Comunista e o novo partido de Yanis Varoufakis (o ex-ministro das Finanças que saiu na crise do verão de 2015) ocupa 110 lugares.