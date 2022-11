Boeing perde contrato chorudo para a rival Airbus

As dores de cabeça da Boeing estão longe de passar. Este domingo, a Flyadeal, uma “lowcost” saudita, anunciou o cancelamento de uma intenção de compra de 20 aviões do modelo 737 Max à construtora aeronáutica norte-americana.

A quebra do negócio foi justificada com a incapacidade da empresa norte-americana em cumprir a entrega dos aparelhos no prazo acordado. Nos bastidores, é interpretada como uma prova de que a Boeing está a perder a batalha da confiança junto dos seus clientes.

Em causa está uma verba na ordem dos 5,9 mil milhões de dólares (5,3 mil milhões de euros) que deverão entrar nos cofres da rival europeia Airbus. Em comunicado, a Flyadeal anunciou que planeia passar a operar com uma frota de A320 neos (Airbus), concorrentes diretos do 737 Max (Boeing).

As entregas deste modelo estão congeladas desde março passado, após a queda de um avião da Ethiopian Airlines, que provocou 157 mortos. Anteriormente, em outubro, um acidente na Indonésia com o mesmo modelo provocou 189 mortos. Na semana passada, a Boeing anunciou o pagamento de 100 milhões de dólares (89 milhões de euros) a um fundo destinado a famílias das vítimas.

Os dois acidentes dispararam alertas sobre a segurança deste modelo. Um pouco por todo o mundo, aparelhos 373 Max começaram a aterrar sem dia previsto para voltarem a descolar.

No domingo, ficou-se a saber que a Agência de Segurança da Aviação Civil da União Europeia (EASA) enviou para a sua congénere norte-americana (Administração Federal de Aviação, FAA) e para a Boeing uma lista com cinco problemas detetados. Enquanto não forem resolvidos, o 737 não terá autorização para voltar a voar.