Vem aí um pacote que apoia as segundas casas no interior

Quem tem segundas casas em aldeias, ou zonas do país em risco de desertificação, pode vir a beneficiar de apoios específicos para as manter. Incentivar o parque habitacional nos territórios de baixa densidade “que se encontrem em declínio demográfico”, também dando “acesso a apoios públicos para manutenção e gestão eficiente de habitações não permanentes”, é uma das medidas que ficaram expressas na Lei de Bases da Habitação, que a 5 de julho teve aprovação final no Parlamento. Trata-se de uma das áreas contempladas na Lei de Bases que ainda terá de ser alvo de regulamentação própria, à semelhança de diversas outras matérias, estabelecendo-se ao Governo um prazo de nove meses para o fazer, após a publicação do diploma em Diário da República.

