Robôs estão a criar mais empregos do que os que destroem

Uma das principais questões que se colocam quando falamos de inteligência artificial e automação é o seu impacto no mercado de trabalho. Quantos empregos destruirá? Que tipo de empregos serão mais afetados? Que novas profissões criará a tecnologia e que qualificações e competências exigirá aos profissionais de hoje para que se mantenham competitivos aos olhos dos empregadores? Diversos estudos têm aprofundado o debate em torno destas matérias. Quase sempre, o cenário traçado penaliza o homem a favor da máquina dando como certo um cenário de eliminação e deterioração do emprego. Mas uma investigação agora divulgada pela plataforma global de recrutamento ZipRecruiter, a que o Expresso teve acesso, traz novos elementos a este debate. A partir da análise a 50 milhões de ofertas de emprego divulgadas em 2017 e 2018, a empresa concluiu que no último ano, “a inteligência artificial e os sistemas de automação criaram, percentualmente, o triplo das oportunidades de emprego do que as que eliminaram”. E fizeram-no em áreas mais qualificadas.

