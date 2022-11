Dress code: o triunfo da T-shirt sobre a gravata

Em junho de 2016, a financeira JP Morgan fez chegar aos trabalhadores uma nota interna que liberalizava o código de vestuário que durante décadas vigorara na empresa. Os profissionais deixaram de estar obrigados a usar diariamente fato completo e gravata ou outro tipo de roupa formal (business formal) e a empresa passou a admitir uma imagem mais casual (business casual), ainda que cuidada. O ponto de viragem aconteceu depois de uma viagem de Jamie Dimon, CEO da JP Morgan, a Silicon Valley (Califórnia). O contacto que teve com a nata das empresas de tecnologia financeira, cibersegurança ou social media, levou o executivo a concluir que o código de vestuário em vigor na empresa estava completamente ultrapassado e tinha deixado de fazer sentido.

