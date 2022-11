Crédito à habitação: famílias ainda vão poupar 2,4 mil milhões de euros em juros

Há poucos anos, falar em taxas de juro negativas era apenas uma hipótese teórica. Mas começa a tornar-se cada vez mais no novo ‘normal’. As taxas Euribor estão negativas e aí devem permanecer nos próximos anos. Nos mercados financeiros, a data esperada para o regresso a valores positivos tem sido sucessivamente adiada e, no caso da taxa a três meses, é agora a primavera de 2024.

Caso se confirme a expectativa, esta taxa de juro de referência vai afundar ainda mais antes de começar a recuperar, perfazendo nove anos (sim, leu bem, nove anos) debaixo da linha de água. Isto quando, há pouco mais de seis meses, no arranque de 2019, os mercados sinalizavam valores positivos a partir de junho de 2021.