Motoristas de matérias perigosas ameaçam com “bomba atómica”. Ponderam greve dia 15

Dois sindicatos de motoristas de materiais perigosas decidiram entregar ao Governo, no próximo dia 15 de julho, um pré-aviso de greve. Nesse dia, farão chegar ao Executivo e aos patrões uma listagem de reivindicações, de aumentos salariais e um pedido de legislação própria. Já há mesmo data para o início da paralisação: 12 de agosto. Não há é dia para acabar.

Os motoristas estiveram este sábado, 6 de julho, reunidos em congresso, em Santarém, e ambos equacionam o regresso à greve - os dois sindicatos representativos destes profissionais que transportam produtos como gasóleo ou gasolina, são o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIIM). E, depois de horas de discussão (o início do congresso estava marcado para as 14:00), ficou decidido, segundo informação transmitida pela SIC Notícias, entregar um pré-aviso de greve a apresentar numa reunião no próximo dia 15 de julho.

Nesse encontro, estarão os representantes dos dois sindicatos, a associação representante do patronato, ANTRAM (Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias), a Fectrans (sindicato que tem um acordo coletivo de trabalho) e representantes do Governo: Ministério do Trabalho, Infraestruturas e Economia.

A lista de reivindicações (inscritas numa proposta de contrato coletivo de trabalho) que ficou fechada no congresso, como aumentos salariais, será apresentada ao mesmo tempo que a ameaça de uma paralisação a iniciar dia 12 de agosto (semana que conta com o feriado de dia 15), sem data definida para acabar. Segundo a Lusa, a proposta "prevê um aumento do salário base de 100 euros nos próximos três anos (1.400 euros brutos para 2020, 1.600 para 2021 e 1.800 para 2022), melhoria das condições de trabalho e pagamento das horas extraordinárias a partir das oito horas de trabalho, entre outras medidas".

Pedro Pardal Henriques, que tem sido a face do SNMMP, que promoveu a paralisação em abril, considera que a ANTRAM não tem respeitado aquilo que ficou decidido: “Andam, fazem promessas e continuam a não cumprir as promessas e a ultrapassar tudo aquilo que é legal”, disse ao microfone da SIC Notícias. “Os motoristas estão a fazer isto”, disse, porque “não estão satisfeitos com as condições”, que classifica como “precárias”. A greve "é a bomba atómica que temos do nosso lado”.

Do sindicato independente, Pedro Leal, também à mesma estação, afirmou o mesmo. É preciso “dizer basta”. “Este congresso é o ponto de viragem disto tudo”.

Em abril, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas iniciou uma greve em busca da negociação de melhores condições profissionais com a ANTRAM, que se estendeu por quatro dias. O Governo decidiu então decretar a requisição civil dos profissionais, já que a paralisação afetava o "abastecimento de combustíveis aos aeroportos, bombeiros e portos, bem como o abastecimento de combustíveis às empresas de transportes públicos e aos postos de abastecimento da Grande Lisboa e do Grande Porto”.