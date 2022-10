Inquilinos correram mais às rendas acessíveis do que os senhorios

Já era um efeito esperado pela Secretaria de Estado da Habitação para o Programa do Arrendamento Acessível, que entrou em vigor a 1 de julho: haver no imediato uma procura mais forte do lado dos inquilinos do que dos proprietários, até para dar tempo a que as casas fiquem vagas no mercado para novos contratos.

No primeiro dia do arrendamento acessível, foram formalizadas 191 candidaturas de arrendatários interessados, a par de oito imóveis inscritos. A plataforma específica do Portal da Habitação recebeu ao todo 705 registos de inquilinos e senhorios até ao fim da tarde de 1 de julho. Não foi possível obter mais dados de balanço do programa para o resto da semana, apesar de ter sido contactada neste sentido a Secretaria de Estado da Habitação.

Poupança média anual de €1176 por família

Num primeiro estudo destinado a quantificar os benefícios do programa do arrendamento acessível, tanto para os inquilinos como para os proprietários dos imóveis, a rede imobiliária Century 21 Portugal concluiu que o regime permite, em ambos os casos, poupanças anuais superiores a €1000.

Partindo da análise de 119 casos reais de contratos de renda celebrados nos primeiros cinco meses de 2019 no âmbito da rede imobiliária, aos quais foi feita uma simulação com as novas regras do arrendamento acessível, a Century 21 apurou que os proprietários dos imóveis em causa poderiam ter benefícios anuais entre €863 e €1160. E isto mesmo considerando que os senhorios têm de praticar rendas acessíveis pelo menos 20% abaixo do valor do mercado, além de terem de pagar seguros obrigatórios. Recorde-se que o programa dá aos proprietários isenção de IRS e de IRC, e segundo frisa a Century 21, estas simulações nem sequer contabilizaram “a vantagem decorrente de uma possível isenção de IMI por parte dos municípios respetivos”.

No que toca aos inquilinos, a imobiliária concluiu que entre os 119 casos reais de contratos escolhidos “de forma aleatória”, 71 famílias seriam abrangidas pelo regime de arrendamento acessível. E a adesão ao programa representaria, para estas famílias, uma poupança anual média de €1176.

Reconhecendo que “o programa não é uma solução para todos os proprietários nem para todos os inquilinos, em particular nas zonas de maior pressão turística”, Ricardo Sousa, CEO da Century 21 Portugal, destaca os benefícios que pode trazer para ajudar a reverter o problema da falta de casas para este fim, tendo em conta que não existe no país “um mercado de arrendamento com escala, transparente, formal e profissional”.

Medina diz que o programa não serve para Lisboa

Esta semana, coincidindo com o arranque do novo programa do Governo, também a câmara de Lisboa apresentou o seu próprio regime de rendas acessíveis, que prevê abrir a candidaturas a partir de novembro.

Fernando Medina, presidente da autarquia, alegou que “o modelo do Governo não encaixa na solução de Lisboa” e “vai deixar muita gente de fora”, pois com os preços inflacionados na cidade, um valor 20% abaixo do mercado continua a ser caro como renda acessível.

Em alternativa, a câmara de Lisboa propõe um Programa de Renda Acessível (PRA), que prevê a disponibilização de pelo menos seis mil casas, e num modelo em que a renda é “aquilo que a pessoa pode pagar”, nunca passando 30% do rendimento líquido do agregado. Partindo de €150, um T0 ficará até €400, um T1 até €500 e um T2 até €600, não se podendo ultrapassar €800 mesmo nas casas maiores.