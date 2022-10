Independência em causa? Erdogan afasta o governador do banco central da Turquia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afastou o governador do banco central. Desde abril de 2016 no cargo, Murat Cetinkaya sai um ano antes do final do mandato. Os especialistas questionam a credibilidade da entidade, já que a independência face ao poder político é uma das exigências das autoridades monetárias (daí a tensão entre Donald Trump e o Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana).

Foi num decreto presidencial publicado este sábado que o governador foi substituído pelo seu vice, Murat Uysal. Não houve uma justificação oficial para a decisão.

Segundo a agência internacional Bloomberg, a relação entre o presidente e o até aqui governador deteriorou-se em junho, na última reunião do banco central, em que não houve alteração das taxas de juro – a verdade é que, em 2018, o presidente turco já tinha classificado as taxas de juro “como a mãe o pai de todos os males”.

O presidente queria que as taxas de juro fossem reduzidas, um passo que facilita a dinamização do crescimento económico.

Contudo, os bancos centrais têm como meta primordial a manutenção da estabilidade dos preços, não podendo tomar decisões para favorecer ciclos políticos.

A Reuters conta que tinha já havido um pedido de Erdogan e do ministro das finanças (genro do presidente) para que Cetinkaya se demitisse por si. Não aconteceu. Acabou mesmo por haver um afastamento.

No seu comunicado, o novo governador sublinhou que o “banco vai continuar a implementar os instrumentos de política monetária de forma independente, focado no alcance e na manutenção do principal objetivo de estabilidade dos preços, em linha com os deveres e responsabilidades determinados pela lei”.

Só que os bancos e casas de investimentos que se pronunciaram sobre o tema, e que foram compilados pela Bloomberg (como Rabobank e Nomura), consideram que o afastamento do governador devido à discordância face à política monetária seguida afeta a credibilidade da instituição. “A decisão mostra aos investidores quem está no comando da política monetária na Turquia”, escreve a agência.

A relação tensa entre os banqueiros centrais e o poder político não é um exclusivo da Turquia. Recentemente, têm-se visto os ataques do presidente americano, Donald Trump, ao líder da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, por considerar que a sua política monetária é a causadora de um crescimento anémico da maior economia do mundo. Powell, por sua vez, responde: “Tenho um mandato de quatro anos e tenciono cumpri-lo”.

Na Zona Euro, também há limitações à intervenção que os governos podem ter nos bancos centrais – aliás, o próprio Executivo de António Costa já assumiu insatisfação em relação ao governador Carlos Costa (não pela política monetária, que é determinada no Banco Central Europeu, mas sim pelo seu papel na supervisão bancária), mas acabou sempre por esbarrar na legislação que assegura a independência dos banqueiros centrais.