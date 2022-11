Fidelidade quer fundos donos de imóveis arrendados por concorrentes. Negócio sob investigação

A Fidelidade é a dona da Luz Saúde. A Luz Saúde é concorrente da Lusíadas Saúde. A Lusíadas Saúde está instalada num imóvel detido pelo fundo de investimento Saudeinveste. E o Saundinveste é gerido pela sociedade gestora de fundos imobiliários da Fidelidade, que quer o seu controlo exclusivo.

Este é um dos exemplos que estão a ser escrutinados pela Autoridade da Concorrência para averiguar eventuais problemas concorrenciais de um negócio em torno da Fidelidade e de fundos imobiliários, conforme anunciou a entidade presidida por Margarida Matos Rosa na sexta-feira, 6 de julho. “A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu abrir uma investigação aprofundada à operação de concentração que envolve a aquisição de controlo exclusivo, pela Fidelidade, de dois fundos de investimento Imobiliário, anteriormente geridos por uma sociedade gestora de fundos do grupo CGD”, revelou um comunicado da entidade.

A notificação da aquisição exclusiva dos fundos Saudeinveste e IMOFID foi feita pela Fidelidade - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Imobiliário em fevereiro deste ano. Só que, tendo em conta o património dos dois fundos, haverá uma investigação aprofundada, isto é, haverá uma análise mais detalhada, à transação.

Isto porque a Autoridade da Concorrência não pode excluir que a “operação de concentração resulte em entraves significativos à concorrência efetiva no mercado, uma vez que se identificou a possibilidade de vir a ocorrer um encerramento do mercado aos operadores concorrentes da Luz Saúde que dependem daqueles ativos imobiliários”.

A base da análise é uma: “parte dos ativos imobiliários em causa são utilizados, em regime de arrendamento, por operadores hospitalares privados concorrentes da Luz Saúde, empresa que integra o grupo Fidelidade, que passará a deter a gestão dos referidos Fundos Imobiliários”. A Fidelidade é a maior seguradora do país, tanto no ramo vida (seguros de vida, capitalização, etc.) como no não vida (acidentes, saúde, incêndio, etc.). A sua acionista, a Fosun, é a maior acionista do BCP.

Que fundos são estes?

O Saudinveste é, desde outubro de 2018, gerido pela sociedade gestora de organismos de investimento imobiliário da Fidelidade, sendo que anteriormente era gerido pela Fundger, que pertence à Caixa Geral de Depósitos (acionista com 15% da seguradora, em que os restantes 85% estão nas mãos da Fosun).

O foco deste fundo é especificamente a aquisição de imóveis inseridos no setor da saúde, como unidades hospitalares e residências assistidas com cuidados continuados. Segundo o relatório e contas relativo a 2018, o património imobiliário é composto por seis unidades hospitalares, avaliadas em 162 milhões de euros.

Hospital de Lagos, Hospital Boavista, Clínica Boavista, Hospital de Albufeira, Lusíadas Saúde e British Hospital são as entidades em causa. O British foi comprado pela Luz Saúde, mas a maior parte dos restantes ativos pertence ao grupo Lusíadas, dos brasileiros da Amil, que pertencem ao grupo americano UnitedHealth Group.

O outro fundo em causa é o IMOFID, anteriormente designado de Bonança I, também gerido pela sociedade da Fidelidade e também, até aqui, nas mãos da Fundger. O fundo está a ser reestruturado, com uma mudança da composição dos seus ativos, tendo integrado no ano passado, por exemplo, a sede da Abreu Advogados, em Lisboa.

O que pode agora acontecer?

A Autoridade da Concorrência tem “sérias dúvidas” do que resulta da operação – é esta a expressão que consta da Lei da Concorrência para justificar a abertura de investigações aprofundadas.

No prazo máximo de 90 dias, tem de haver diligências adicionais. E o que a lei diz que é pode, por um lado, “não se opor à concentração de empresas, quando considere que a operação, tal como foi notificada, ou na sequência de alterações introduzidas pela notificante, não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”, ou, por outro lado, pode “proibir a concentração de empresas, quando considere que a operação, tal como foi notificada, ou na sequência de alterações introduzidas pela notificante, é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”.

Se a operação já se tiver concretizado, e a conclusão da investigação é que esta deve ser proibida, a Autoridade da Concorrência “ordena medidas adequadas ao restabelecimento da concorrência efetiva, nomeadamente a separação das empresas ou dos ativos agrupados, incluindo a reversão da operação, ou a cessação do controlo”.

Esta não é a única polémica do final da semana em torno da Fidelidade. A seguradora liderada por Jorge Magalhães Correia e a Câmara Municipal de Lisboa assinaram a 24 de maio o contrato de compra e venda dos terrenos da antiga Feira Popular de Lisboa, em Entrecampos. O negócio está avaliado em 274 milhões de euros, e concretizou-se mesmo apesar das dúvidas de legalidade, como contou o Expresso esta sexta-feira.