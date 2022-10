43% da dívida pública em obrigações regista taxas negativas

Os investidores na dívida portuguesa estão a ‘pagar’ por muitas das Obrigações do Tesouro que têm em carteira. O que significa que o mundo da dívida pública está de pernas para o ar. No fim desta semana, a dívida obrigacionista com taxas negativas no mercado secundário atingia €55,1 mil milhões, ou seja, 43% do saldo vivo do total da dívida em obrigações que é de cerca de €127 mil milhões no final de junho.

Na terça-feira, 3 de julho, essa mancha negativa fixou mesmo um recorde. O saldo de dívida obrigacionista com taxas abaixo de zero chegou a 60% do total na sessão em que se sentiu mais o ‘efeito Lagarde’, ou seja, o impacto positivo junto dos investidores da indicação de Christine Lagarde, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, para suceder a Mario Draghi a partir de 1 de novembro à frente do Banco Central Europeu (BCE).

O Estado português tem 14 linhas de obrigações com prazos remanescentes até ao vencimento que vão de 12 meses (maturidade em 2020) a 26 anos (maturidade em 2045). Na sexta-feira, a dívida com taxas negativas abrangia cinco linhas de obrigações, a última das quais com vencimento em 2024. No dia do auge do ‘efeito Lagarde’, envolvia sete linhas de obrigações, a última das quais com vencimento em 2026. A perda de gás do impacto de indicação de uma ‘pomba’ identificada com a estratégia de estímulos que tem sido seguida pelo BCE levou a um recuo de dois anos nos prazos com taxas abaixo de zero.

Se o Estado estivesse a realizar leilões das linhas de curto e médio prazo que registam yields negativas no mercado secundário, os investidores teriam de aceitar ‘pagar’ por emprestar esse dinheiro ao governo português.

No entanto, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) tem apostado numa estratégia de colocar dívida de longo e muito longo prazo. Este ano já executou 69% do financiamento previsto através de emissão de obrigações, com base em leilões de títulos e uma operação sindicada logo em janeiro lançando uma nova linha a 10 anos. Nas onze operações realizadas, apenas uma foi de médio prazo; todas as outras foram a 10, 15 e 18 anos.

As taxas – positivas - pagas nos prazos longos têm estado em queda acentuada, o que tem significado um embaratecimento do endividamento público. Basta recordar que, no prazo de referência a 10 anos, a taxa de colocação caiu de 1,978% na operação sindicada em janeiro para 0,639% no último leilão em junho. O que significa que a taxa de colocação caiu par menos de um terço. No mercado secundário, a yield respetiva desceu na terça-feira para um mínimo histórico de 0,278%. Fechou a semana em alta, em 0,444%.

O IGCP regressa ao mercado obrigacionista com um leilão duplo na próxima quarta-feira, pretendendo colocar entre 1000 e 1250 milhões de euros em obrigações a vencer em 2029 e 2045.