PPP no Hospital de Vila Franca de Xira poupou ao Estado mais de €56 milhões

A Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP) recomenda ao Governo que os hospitais de Braga e de Vila Franca de Xira se mantenham em regime de parceria público-privada (PPP), de acordo com os relatórios que foram divulgados nesta sexta-feira no site da entidade.

No caso da unidade de Vila Franca, a avaliação dos técnicos da UTAP indica que, durante o período que decorreu entre junho de 2011 e dezembro de 2017, foram obtidas poupanças para o Estado no valor de 56,5 milhões de euros face aos custos que seriam suportados num regime de gestão pública. As duas PPP em causa são geridas pela José de Mello Saúde.

Os relatórios confirmam as declarações recentes de Marta Temida na comissão parlamentar de Saúde. A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou que a equipa de avaliação da PPP no Hospital Vila Franca de Xira aconselhava a repetição deste modelo o que, sabe-se também sucede em relação a Braga e a Cascais.