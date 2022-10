Morreu Paulo Nunes de Almeida

Paulo Nunes de Almeida, 60 anos, atual presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), faleceu esta quinta-feira, dia 4 de julho no IPO do Porto. Fora internado na segunda-feira e o seu estado era já debilitado.

Paulo Nunes de Almeida tornou-se em 2014 no 30º presidente da AEP, depois de ter exercitado seis anos como vice-presidente na anterior direção.

Foi o primeiro presidente da ATP-Associação Têxtil de Portugal que resultou de uma fusão associativa assumiu cargos dirigentes na CIP-Confederação Empresarial de Portugal e Associação Comercial do Porto.

Na Associação Nacional dos Jovens Empresários (ANJE) foi um dos promotores do Portugal Fashion. É presidente do Conselho Fiscal do FC Porto e da SAD do clube.

Referência do associativismo empresarial

Licenciado em Economia pela Universidade do Porto, Paulo Nunes de Almeida iniciou a sua vida profissional no Banco Português do Atlântico (1982-1984), tendo-se, desde então, dedicado à atividade empresarial em vários setores, mas com especial notabilidade no setor têxtil e de vestuário.

Enquanto dirigente associativo fez o tirocínio na ANJE, associação na qual foi vice-presidente (1986-1996) e presidente da Mesa da Assembleia Geral (1996-2002). Ocupou ainda cargos associativos na ACP – Associação Comercial do Porto e na ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, da qual foi presidente da Direção e presidente do Conselho Fiscal.

A globalização dos têxteis levou à insolvência da sua empresa, TRL – Têxteis em Rede.

No aniversário da AEP, em maio passado, recebeu de Marcelo Rebelo de Sousa a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial – Classe do Mérito Industrial. Antes já recebera o Prémio Carreira da ANJE 2016, atribuído pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).

Deixa marca no mundo empresarial

No comunicado em que anuncia a morte do seu presidente, a AEP recorda Paulo Nunes de Almeida "como uma figura de referência, cujo trabalho muito contribuiu para a afirmação da imagem das empresas portuguesas. Um ser humano e um profissional que deixa uma marca no mundo empresarial português".

A AEP enaltece a "invulgar capacidade" de Nunes de Almeida gerar consensos. Ele "deixa uma marca forte no associativismo, nomeadamente em áreas fundamentais para a economia portuguesa como a internacionalização, o empreendedorismo e a formação profissional", assinala a associação empresarial.

Na tomada de posse, a 27 de junho de 2017 como presidente da AEP, Nunes de Almeida afirmou: “A AEP nunca foi um peso. Antes pelo contrário, foi a vitamina que me fortaleceu e a adrenalina que me estimulou”.