Gasta-se mais com saúde em Portugal

Em 2018, a despesa corrente em saúde acelerou, passando de um aumento nominal de 3,6% em 2017 para 5,1% do PIB previstos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), na Conta Satélite da Saúde.

No comunicado do INE, é destacado que “o crescimento da despesa corrente em 2018 foi superior à variação nominal do Produto Interno Bruto (3,6%). Os resultados preliminares revelam aumentos mais significativos da despesa corrente pública (5,3%) e privada (4,6%), após o crescimento de 3,6% das duas componentes em 2017”.

Porém, o aumento da despesa pública com saúde deve ser visto com cautela, faz notar Pedro Pita Barros, economista, especializado em saúde, e professor na Nova SBE – School of Business and Economics. “Nos últimos anos, desde 2012, têm existido alterações de despesa associadas com os elementos preço ou salários, em que, numa primeira fase se mantinham os mesmos recursos, mas com menores custos”, menciona Pita Barros, frisando que, entretanto, o panorama mudou, “com a reposição de salários” e deu-se “a subida da despesa para os mesmos recursos usados”. Em todo o caso, segundo Pita Barros, esta despesa também terá subido fruto de mais recursos humanos e de mais equipamentos adquiridos pelas unidades públicas.

Na opinião do economista, “a evolução da despesa pública reflete muito destes movimentos que não significam necessariamente maior capacidade assistencial”. É que “olhar apenas para despesa, sem atender aos efeitos que provoca não é uma boa forma de análise”.

Em todo o caso, esta atualização da conta satélite da saúde é a única fonte com uma visão integrada de toda a despesa em saúde em Portugal e o seu modo de financiamento.

Para 2018 estima-se uma despesa corrente de 18.345,1 milhões de euros, ou seja, 9,1% do PIB, o que equivale a 1.784,8 euros per capita, no “crescimento mais elevado desde 2008 (5,1%)”. Em 2017, esta despesa cresceu 3,6%, menos 0,9 pontos percentuais (p.p.) do que no ano anterior (4,5%), totalizando 17.456,5 milhões de euros, o que corresponde a 9% do PIB e a 1.694,8 euros per capita.

Crescimento acima da evolução do PIB em 2018

Entretanto, ao contrário da tendência registada entre 2010 e 2015, para 2018, o INE prevê um aumento da despesa corrente superior em 1,5 p.p. à variação nominal do PIB. Em 2016 também se registou este fenómeno, ao contrário de 2017 em que a taxa de crescimento nominal da despesa corrente em saúde em 2017 foi inferior à evolução do produto (-0,8 p.p.).

O grosso gastos com o sistema de saúde em Portugal estão do lado do Estado, que assegura 66,3% do financiamento. Em 2017, a despesa pública e privada cresceram ambas ao mesmo ritmo de 3,6%.

No caso dos agentes financiadores privados, o INE destaca que, nesse ano, foram os seguros de saúde que contribuíram mais significativamente para o aumento da despesa (13,7%), bem como as famílias (2,6%).

Aliás, Pita Barros aponta que o aumento do peso das seguradoras no financiamento dos cuidados de saúde é de destacar. “Os seguros estão a crescer, mas ainda são uma parte pequena, apesar de já serem mais importantes que os subsistemas privados e que os subsistemas públicos [como é o caso da ADSE, por exemplo]”.

Em 2017, registou-se um ligeiro abrandamento da despesa das famílias (2,6%, face a 4,7% em 2016) para o qual contribuiu o decréscimo da despesa em hospitais públicos (-5,6%), em farmácias (-0,9%) e em prestadores públicos de cuidados de saúde em ambulatório (-0,4%).

Mas aumentou a sua despesa em hospitais privados (6,1%) e em prestadores privados de cuidados de saúde em ambulatório (3,9%), reforçando o peso relativo da despesa destes prestadores na estrutura de financiamento (0,5 p.p.).

Famílias pagam 4,8 mil milhões de euros do seu bolso

Do bolo de mais 17 mil milhões de euros gastos com saúde em 2017, as famílias pagaram cerca de 4,8 mil milhões de euros e, para 2018, o INE estima que o financiamento das famílias tenha crescido 4,4%.

A este respeito, o economista Pita Barros refere que a estrutura da despesa das famílias com saúde reflete “a falta de proteção que ainda existe”. E faz notar que “dentro dessa despesa privada temos dois tipos de despesa que não conseguimos separar bem – a despesa privada que é imposta pelo SNS (taxas moderadoras, comparticipação em medicamentos, etc) e despesa privada das famílias que é opção destas de procurar um prestador privado”.

O INE menciona ainda que a despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do Serviço Regional de Saúde (SRS) aumentou 3,5% em 2017, devido ao reforço do financiamento nos hospitais privados (4,8%), nos prestadores públicos de cuidados de saúde em ambulatório (4,8%), nos hospitais públicos (4,4%), nos prestadores privados de cuidados de saúde em ambulatório (3,4%) e nas farmácias (+2%).

Em relação aos prestadores privados, em 2017, o INE destaca o aumento do peso relativo dos hospitais privados (0,1 p.p.), em consequência do maior financiamento do SNS e SRS aos hospitais com contrato de parceria público-privada (4,9%), que representaram 3,9% da despesa corrente do SNS e SRS (3,8% em 2016). Entretanto, este peso irá diminuir a partir de 2019, com o fim da parceria no Hospital de Braga, a maior unidade com um contrato desta natureza, entre as quatro unidades que existem.

Em sentido oposto, a despesa do SNS e SRS em farmácias tem vindo a perder importância relativa desde 2009, fixando-se em 12,9% em 2017, o que não será alheio às sucessivas descidas dos preços nos medicamentos impostas pelo Estado.

Para 2018, os dados preliminares apontam para uma aceleração da despesa do SNS e SRS (5,6%).

Já em termos internacionais, em 2016, o ano mais recente com informação para um número significativo de Estados-membros, segundo o INE, a despesa corrente em saúde em Portugal registou uma taxa de variação nominal (4,5%), ligeiramente superior à média da União Europeia (+4,2%). E, nesse ano, Portugal ocupou a 10ª posição no ranking dos Estados-membros em termos de peso relativo da despesa corrente no PIB (9), 0,6 p.p. acima da média comunitária. Em 2015, estávamos em 12º.

Para Pita Barros esta comparação internacional vale o que vale. “Objetivamente, diz apenas que não somos muito diferentes dos outros. Despesa por despesa, sem olhar para resultados e para necessidades assistenciais, diz pouco. Se gastarmos menos que os outros para obter os mesmos resultados de saúde é bom sinal. Se gastarmos menos porque não damos acesso adequado, então é mau”, aponta.

Os dados do INE são finais para 2016, provisórios para 2017 e preliminares para 2018 (foram elaborados com base em informação disponível até ao final de maio de 2019).