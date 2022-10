Juiz determina peritagem às contas da Soares da Costa

O Tribunal do Comércio de Gaia, no âmbito do processo de viabilização da Soares da Costa (SdC), determinou uma "peritagem exaustiva" às contas para avaliar se a construtora deve ou não seguir para a liquidação. Em causa está um pedido de insolvência apresentado por um ex-diretor da empresa.

Numa audiência no fim do junho, o juiz titular do processo comunicou às duas partes que nomeara o perito em análise contabilística, Armando Rocha Alves,"com provas dadas de isenção, competência e rigor", para proceder a "uma peritagem global a toda a contabilidade da empresa".

Saldar dívidas

Segundo um comunicado interno da Comissão de Trabalhadores (CT), o juiz, após receber o relatório do perito, estará em condições de tomar em meados de setembro "uma decisão definitiva" sobre o destino da construtora.

Se a peritagem concluir que a SdC revela "capacidade para cumprir o Plano Especial de Revitalização (PER) homologado há ano", a construtora "terá obrigatoriamente de saldar todos os valores e dívida até à data da decisão", diz o comunicado da CT. Em alternativa, a SdC segue para insolvência "por incapacidade de cumprimento do PER".

A CT tem manifestado o receio de que a administração, presidida por Joaquim Fitas, esteja a vender património, sem destinar o dinheiro para pagar salários em atraso. E apontou em concreto ao juiz o caso de uma grua automóvel.

No comunicado, a CT refere que o juiz esclareceu que no caso da empresa seguir para liquidação existe um artigo no Código de Insolvências que permite anular "atos prejudiciais à massa insolvente, praticados nos dois anos anteriores ao início do processo de insolvência".

A administração da SdC não respondeu aos contactos do Expresso.

Sem obras em Portugal há mais de um ano, a SdC mantém um estaleiro ativo em São Félix da Marinha, Gaia. No âmbito do PER, as dívidas laborais deveriam ter sido liquidadas até setembro de 2018.

1200 com salários em atraso

As dívidas laborais repartem-se por trabalhadores vinculados, incluindo os que se encontram em casa na inatividade, os que suspenderam o contrato e os que subscreveram rescisões amigáveis. Uma comunidade de 1200 trabalhadores reclama perto de 10 milhões de euros.

Joaquim Fitas, presidente e acionista da SdC, tem justificado o incumprimento do PER com a impossibilidade da transferência de 15 milhões de euros retidos em bancos angolanos. Joaquim Fitas tem reiterado o empenho da administração de "recuperar a empresa, evitar a insolvência" e de pagar toda a dívida aos trabalhadores.

Entre 2013 e 2017, no ciclo em que foi o empresário angolano António Mosquito a dar a cara, a faturação da SdC caiu de 490 milhões para 87 milhões de euros. Acumulou, nesse período, perdas de 150 milhões de euros.