Down. Facebook, Instagram, WhatsApp e Twitter com problemas

As redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp têm registado problemas durante esta quarta-feira. O Facebook recorreu à sua conta no Twitter para dar conta dos constrangimentos quando passavam alguns minutos das 18h00 (Lisboa). Num outro comunicado, a empresa de Mark Zuckerberg revelava que um dos procedimentos de manutenção gerou um problema. Os problemas começaram pelas 15h00.

“Estamos cientes que algumas pessoas estão a ter problemas para fazer o upload ou enviar imagens, vídeos e outros ficheiros nas nossas apps. Pedimos desculpa pelo problema e estamos a trabalhar para as coisas voltarem o mais rapidamente possível ao normal”, pode ler-se no Twitter.

De acordo com o “El País”, os erros no Facebook têm sido detetados principalmente na Europa e na zona central e este dos Estados Unidos. Já o WhatsApp tem experimentado mais problemas na América do Sul e na Europa central. Os problemas no Instagram espalham-se por toda a Europa e Estados Unidos. Os problemas são transversais a todas as zonas: falha nos carregamentos de imagens, fotografias, áudios, vídeos ou stories.

Depois dos problemas revelados por Facebook, Instagram e WhatsApp, foi a vez de o Twitter dar conta de alguns problemas, principalmente ao nível das mensagens diretas e notificações.