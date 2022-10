CEO RESET. “Nós somos do tamanho dos nossos sonhos” diz Carlos Gomes da Silva aos mais jovens

Carlos Gomes da Silva é licenciado em engenharia eletrotécnica e de computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e obteve o seu MBA na ESADE/IEP em Barcelona. Hoje, se fosse jovem, voltaria a tirar o curso de engenharia em torno dos algoritmos e da engenharia computacional.

Mas esta não é a única dica que o CEO da Galp deixa aos mais jovens. Eis vários conselhos que considera importantes quanto à atitude que devemos ter perante a vida:

“Os limites estão dentro de nós e, portanto, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Dito isto, acho que é importante que nós percebamos, com esta dimensão, que nos temos de nos reinventar”.

“Temos de ter muitas experiências, temos de conhecer muitos mundos e muitas realidades. E manter aquilo que é a nossa autenticidade: esta é que é a dimensão endógena de cada um de nós, a nossa genuinidade”.

“O conselho mais rápido é sermos nós em todos os momentos. Isto é, sobretudo, importante nos momentos mais difíceis porque é perante a adversidade, perante o desafio, que os valores valem ou contam”.

“Experienciar consistentemente, ter diferentes contactos e diferentes experiências ao longo da vida, mas mantendo sempre a nossa genuinidade, mantendo sempre aquilo que são os nossos princípios, que são os nossos valores. É isso que conta. No final do dia é o que tem relevância”.

Carlos Gomes da Silva é o quarto de dez gestores de empresas que aceitaram o repto do jornal Expresso e da consultora EY para fazerem “RESET” e refletirem sobre o desafio que é gerir uma empresa ou ter de começar de novo. Acompanhe no site do Expresso as suas histórias, dicas e conselhos.