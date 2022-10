Banco de Portugal acusa antigo presidente do Banif de omitir condição de arguido

O Banco de Portugal sancionou o antigo presidente do Banif Jorge Tomé com uma coima de 5 mil euros, por ter omitido entre 2013 e 2015, na sua avaliação de idoneidade, o facto de ter sido constituído arguido no processo relativo à privatização da EDP e da REN, revela esta quarta-feira o "Jornal de Negócios".

De acordo com o jornal, Jorge Tomé recorreu dessa condenação do Banco de Portugal, mas um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, com data de 10 de abril, deu razão ao Banco de Portugal, considerando que de facto Jorge Tomé omitiu "a sua qualidade de arguido em processo-crime" no âmbito dos questionários a que teve de responder entre 2013 e 2015 para a avaliação de idoneidade associada à sua nomeação para vários cargos de administração no universo Banif.

A revista "Sábado" tinha noticiado no início de 2016 que três anos antes Jorge Tomé tinha sido constituído arguido pelas suas funções no Caixa BI (banco de investimento da Caixa Geral de Depósitos) na assessoria às privatizações da EDP e da REN.

Segundo o "Jornal de Negócios", Jorge Tomé alegou a existência de "segredo de Justiça" para responder "não" ao Banco de Portugal quando esta entidade questionou se corria em tribunal algum processo de natureza criminal contra si. Além disso, o gestor argumenta que o Banco de Portugal o questionava sobre a existência de um processo em tribunal, mas o processo em que era arguido era conduzido pelo Ministério Público.

Jorge Tomé recorreu agora para o Tribunal Constitucional da sentença do Tribunal da Relação de Lisboa.