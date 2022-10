Quanto vai a Caixa poupar com corte de juros nos depósitos? Governo vai ter de dizer ao Parlamento

A Assembleia da República, através de uma pergunta feita pelo Bloco de Esquerda, quer saber quanto é que a Caixa Geral de Depósitos vai poupar com o corte de juros nos depósitos e com a decisão de não pagar quando os juros semestrais ficam abaixo de 1 euro.

“Qual a estimativa adicional de receita para a CGD, ou antes, qual a estimativa total de juros perdidos por estes clientes?”, indica a pergunta colocada pela deputada Mariana Mortágua esta terça-feira, 2 de julho.

O banco público comunicou aos clientes, na semana passada, que iria baixar os juros semestrais (taxa anual nominal bruta) pagos nos depósitos poupança – a maioria passada de 0,05% para 0,015% – e revelou também que deixaria de pagar aos clientes quando os juros brutos são inferiores a 1 euro tanto nos depósitos poupança como nos depósitos a prazo.

O banco liderado por Paulo Macedo não informou quanto é que iria poupar com esta decisão. “A menor capacidade de remuneração de depósitos e poupanças pelo setor bancário assenta na necessidade de ajustamentos progressivos de modo a assegurar a sustentabilidade do setor, no atual contexto”, respondeu, então. O partido pergunta, por isso, qual é a poupança em causa.

“O Bloco de Esquerda não pode deixar de salientar que esta opção pela retenção de juros até um euro não é mais do que uma comissão encapotada que penaliza as poupanças mais baixas. E mais ainda nota que esta decisão, claramente contraria aos desígnios de um banco público, seria má se tomada em linha com a prática na banca nacional, mas enquanto medida ‘pioneira’ é inclassificável e incompreensível a todos os níveis”, defende Mariana Mortágua, na sua pergunta.

“A Caixa Geral de Depósitos é um banco público e lhe deve ser exigido que não acompanhe práticas abusivas de mercado e mais ainda que não as incite”, continua a missiva enviada a Mário Centeno, onde é questionado se irá tomar “alguma posição”, tendo em conta o “sinal negativo que é dado à banca nacional”.

O Governo tem forma de garantir “que estas alterações não estão a ser usadas para a comunicação de uma estratégia de captação agressiva de clientes para 'contas-pacote', que no limite poderão ter custos superiores à rentabilidade perdida, ou até, para produtos para aplicação dessas poupanças com maiores riscos e dificuldades na mobilização”.

Isso mesmo era admitido pela Caixa quando respondeu ao Expresso sobre a decisão, na semana passada: “Tendo em conta o contexto de mercado que se vive, a CGD tem vindo a reforçar a proposta de valor para os clientes detentores de Contas Caixa, (Azul, Platina, L, M, etc) bem como a criar, para todos os seus clientes, oportunidades para que os clientes realizem uma maior diversificação das suas carteiras, seja através do investimento em seguros financeiros, fundos ou PPR”.

Governo põe-se de fora

Ao Expresso, o Ministério das Finanças também respondeu sobre este tema, mas para não se comprometer, até porque há um cinto: o acordo entre o Estado e a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia devido à injeção de 3,9 mil milhões de euros públicos. “No quadro da missão atribuída pelo Governo à CGD, cumpre à administração definir e implementar as medidas concretas de execução do plano estratégico, incluindo no que respeita à atualização das taxas de juros dos depósitos a prazo”, disse o gabinete de imprensa de Centeno.

“No atual contexto de taxas de juro negativas, a remuneração de depósitos e poupanças pelo sector bancário está sujeita a constrangimentos adicionais”, continuou.

Esta é, aliás, a posição do Executivo em relação aos balcões da CGD, que o banco tem vindo a encerrar por conta das obrigações assumidas junto de Bruxelas.