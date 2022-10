Maio: preços na produção industrial sobem na Europa

Os preços na produção industrial aumentaram, em maio, 1,6% na zona euro e 1,9% na União Europeia (UE) face a maio de 2018, revela o Eurostat.

Em Portugal, os preços na produção industrial avançaram 0,2% face a maio de 2018 e mantiveram-se estáveis na comparação mensal.

Em termos de comparação com maio de 2018 os preços na produção industrial aumentaram em todos Estados-membros, segundo dados do Eurostat. As maiores subidas registaram-se na Roménia (5,9%), Letónia e Hungria (5,4%) e na Eslováquia (4,1%).

Na União Europeia o sector da energia teve um aumento de 3,3% em termos homólogos e de 1,3% em bens de consumo duradouros e de 1,2% para bens de consumo não duradouros. Já na zona euro o crescimento foi de 3,1% no sector da energia, 1,4% nos bens de consumo duradouros e 0,9% nos bens de consumo não duradouros.

No que diz respeito ao mês de abril do corrente ano este indicador recuou recuou 0,3% na zona euro, mantendo-se estável na União Europeia.

Face a abril, os maiores recuos foram observados no Luxemburgo (-1,0%) e na Letónia (-0,6%) e os principais avanços em Chipre (2,4%), na Hungria (0,8%) e na República Checa (0,5%).