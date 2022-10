Jovem licenciado em Economia e já a trabalhar em Madrid ganha o Primus Inter Pares 2019

Já foram anunciados os vencedores do Primus Inter Pares 2019, na gala do prémio de gestão promovido pelo Expresso e o Santander Totta, que decorreu esta terça-feira, 2 de julho, no hotel Ritz, em Lisboa.

Tomás Ambrósio, 23 anos, licenciado em Economia e com um mestrado em Finanças pela Nova SBE, ganhou o primeiro lugar do Primus Inter Pares.

O vencedor está atualmente a trabalhar em Madrid, no fundo de 'private equity ' Qualitas Equity, e em setembro vai voltar a Portugal para trabalhar na McKinsey.

joão girão

Em segundo lugar ficou Daniel Proença, 26 anos, licenciado em Economia pela Universidade do Porto e atualmente a terminar o mestrado em gestão comercial.

O terceiro lugar do Primus Inter Pares em 2019 foi para Nuno Alves, 22 anos, que está a terminar o mestrado em engenharia aeroespacial no Instituto Superior Técnico.

Os restantes finalistas do prémio, aos quais foi atribuído um quarto lugar 'ex-aequo', são Catarina Marques, que acabou de entregar o mestrado em Engenharia e Gestao Industrial na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), e Daniel Costa, formado em engenharia física pelo Instituto Superior Técnico e a terminar a tese de mestrado sobre fusão nuclear.

Os três primeiros classificados têm direito a um MBA pago numa escola de negócios (IESE em Barcelona, I.E. em Madrid e ISCTE), e os que ficaram nas restantes posições ganham um curso de pôs-graduação no ISEG e no Porto Business School.

Francisco Pinto Balsemão, presidente do conselho de administração do grupo Impresa e júri do Primus Inter Pares, sublinhou, na gala de entrega dos prémios, que todos os finalistas apurados "são alunos brilhantes" e têm "um papel importante, mesmo a obrigação de intervir na sociedade civil", e que com as suas capacidades acima da média "não se podem pronunciar apenas no Twitter, têm de ir mais longe e fazer a diferença ".