Imposto sobre o retalho na Polónia penaliza Jerónimo Martins

O governo polaco anunciou esta terça-feira que vai avançar com um imposto sobre as empresas de distribuição em setembro, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. E isso está a penalizar as ações das empresas de distribuição presentes na Polónia, nomeadamente a Jerónimo Martins, que controla a cadeia polaca Biedronka, a maior do país. Às 11h20, a empresa estava a perder cerca de 5,1%.

É um imposto que a Polónia já tinha tentado introduzir em 2016 mas que foi travado pela Comissão Europeia, que levantou dúvidas sobre se se trataria de uma ajuda de Estado ilegal, já que nem todas as empresas estavam abrangidas. Mas em maio o Tribunal de Justiça europeu contrariou a posição da Comissão Europeia, abrindo a porta à reintrodução do imposto, que o governo polaco decidiu agora lançar em setembro.

A expectativa, diz a Bloomberg, era que o imposto apenas avançasse no próximo ano. A juntar a este imposto está também o encerramento progressivo das lojas aos domingos na Polónia, que também tem prejudicado as ações das empresas do sector.