CEO RESET. “Compromisso” é a dica de Carlos Gomes da Silva para convencer os investidores

O CEO da Galp explica aos empreendedores quais os ingredientes fundamentais que podem levar os investidores a apostarem numa ideia de negócio:

“Eu acho que há vários porque tem de haver uma racionalidade, tem de haver uma lógica”.

“Um que é fundamental é o compromisso de quem está a fazer. Isto é, se a pessoa está ou não está comprometida, se está a vender aquela ideia de uma forma comprometida, empreendedora, positivamente irreverente”.

“Depois tem de ter um plano: tem de me demonstrar as virtudes da proposta”.

