Bolsa de Lisboa lidera quedas na Europa

O índice PSI 20 da Bolsa de Lisboa, depois de ter aberta esta terça-feira com ganhos, caiu para terreno negativo desde as 10 horas e está a liderar as quedas nas praças europeias. O PSI 20 perde 1,02%, seguido das quedas em Viena, Moscovo e Varsóvia.

Em Lisboa, os maiores trambolhões registam-se nas ações da Jerónimo Martins, que desvalorizam 4,9%, e CTT, que perdem 3%.

Também Frankfurt, Madrid e Paris registam subidas, enquanto Amesterdão, Bruxelas, Londres e Milão estão a subir.

O efeito da segunda trégua entre os Estados Unidos e a China, acordada no sábado no Japão, dissipou-se, depois de ter injetado alguma euforia na segunda feira nas bolsas de todo o mundo. Na Europa, a cimeira de Bruxelas para escolha dos nomes para os principais cargos da União recomeçou esta manhã, mas ainda não há fumo branco ao terceiro dia.

Os investidores registaram também a ameaça da Administração Trump poder avançar depois de agosto com taxas alfandegárias sobre uma nova lista de 89 sub-categorias de produtos europeus no valor de €3,5 mil milhões, ampliando as frentes da guerra comercial. Em abril, os EUA aplicaram taxas aduaneiras sobe €18,6 mil milhões de produtos europeus.