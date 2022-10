Quem quiser, já se pode candidatar a ter rendas acessíveis

Já foi lançada no Portal da Habitação a plataforma que permite fazer simulações no âmbito do Programa do Arrendamento Acessível (PAA), em vigor esta segunda-feira, 1 de julho.

O simulador pode ser utilizado tanto por potenciais arrendatários, como pelos proprietários dos imóveis que os queiram colocar em arrendamento acessível em vez do mercado livre, beneficiando assim de isenção de impostos sobre os rendimentos prediais, tanto a nível de IRS como de IRC (https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/inicio).

Na plataforma, o item "Preciso de uma casa" é dirigido aos potenciais arrendatários, enquanto que os proprietários devem clicar em "Tenho uma casa para arrendar".

O programa obriga a que a renda máxima para cada habitação seja pelo menos 20% inferior ao valor de referência do arrendamento, definido com base na mediana de preços, em cada localização, estabelecida pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a Secretaria de Estado da Habitação, o objetivo do programa é transferir as receitas que iriam para o Estado por via dos impostos em benefício do incentivo aos proprietários, no sentido de baixar o valor das rendas (uma vez que estes deixam de ter de pagar uma taxa de 28% de IRS), que passa para zero.

Os interessados em aderir ao programa têm de ter rendimentos até €35 mil brutos anuais, ou €45 mil no caso de um casal (acrescendo-se €5 mil por cada elemento extra do agregado familiar). Segundo o Portal da Habitação, trata-se um programa dirigido à classe média, e média baixa, que tem dificuldade em encontrar habitação adequada aos preços que se praticam no mercado.

As candidaturas ao programa do arrendamento acessível são feitas online. O programa dispensa fiadores ou pagamentos de caução, exigindo em sua substituição seguros obrigatórios para ambas as partes, com o objetivo de cobrir situações de falta de pagamento de renda, quebra involuntária de rendimento ou indemnização por danos no imóvel. Trata-se de seguros que ainda não existem, mas segundo a Secretaria de Estado da Habitação irão em breve chegar ao mercado.

O Governo prevê que no prazo de um ano e meio, em 2021, cerca de 20% dos arrendamentos a nível nacional sejam feitos em regime acessível. Segundo a Secretaria de Estado da Habitação, é de esperar uma adesão imediata ao programa por parte dos arrendatários. Já do lado dos proprietários, prevê-se um prazo mais alargado para o programa entrar em velocidade de cruzeiro, até pela necessidade dos imóveis irem ficando vagos no mercado para se poderem inscrever.