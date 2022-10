Dona do DN, JN, TSF e O Jogo diz que os salários em atraso dos trabalhadores já foram pagos

O atraso no pagamento dos salários de junho dos trabalhadores da Global Media já foi resolvido. Sem querer tecer mais comentários, fonte oficial do grupo disse apenas que "a situação foi regularizada hoje". As direções do DN, a TSF, o JN e O jogo tinham comunicado aos trabalhadores que o atraso no pagamento dos salários resultava de uma anomalia administrativa.

Os salários começaram a ser pagos hoje ao início da tarde, confirma Mónica Santos, delegada sindical de O Jogo e por inerência da Global Media. "Os jornalistas de O Jogo, JN, TSF e DN vão reunir-se em plenário na próxima quinta-feira. Vamos discutir a situação, e ver o que vamos fazer", adiantou ao Expresso. A jornalista e delegada sindical esclarece que não há mais salários em atraso, mas defende que não terem pago na sexta-feira, o último dia útil do mês, "já é uma situação de incumprimento". Mónica Santos diz ainda que os trabalhadores vão comunicar o atraso à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

"É uma situação completamente atípica, assim como é atípico não terem respondido aos pedidos de esclarecimento feitos pela comisssão sindical", diz ainda Mónica Santos. Acrescenta: "Solicitámos várias vezes explicações e não tivemos nenhuma resposta na sexta-feira".

O grupo atravessa um período difícil e encontra-se a meio de um processo de reestruturação, que implica um conjunto de rescisões amigáveis e negociações com os bancos credores e acionistas BCP e Novo Banco.

A Global Media, que tem como presidente do conselho de administração, Daniel Proença de Carvalho, ficou recentemente sem o presidente executivo, Victor Ribeiro, que sabe o Expresso tinha pedido a demissão do cargo em fevereiro deste ano, mas acabou por sair apenas em meados de abril. A Global Media tem como principal acionista o grupo macaense Kevin Ho que detém 30% do capital, seguido da Olivemedia (19,25%) de Joaquim Oliveira. O BCP e o Novo Banco têm 10,5 do capital ambos.