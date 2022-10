Vêm aí preços negativos na eletricidade... mas nem deverão chegar à sua carteira

Éuma mudança estrutural no mercado ibérico de eletricidade (Mibel). No início do próximo ano o preço grossista da energia elétrica no mercado grossista diário deixa de ter limites administrativos, que vão dos zero aos €180 por megawatt hora (MWh), para passar a ter um intervalo bem mais amplo: o teto da negociação da eletricidade subirá para €3000 por MWh e passará a haver, pela primeira vez, preços negativos. Ou seja, os produtores poderão passar a pagar para produzir.

A mudança resulta de um regulamento europeu que visa harmonizar as regras de funcionamento do mercado elétrico e está a gerar alguma preocupação na Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), já que o espectro de preços e a possibilidade de distorção aumentam consideravelmente. “Vamos ter que mudar a forma como supervisionamos o mercado”, admite uma fonte do regulador ouvida pelo Expresso.

Mas o que significa na prática a existência de preços negativos? Porque irá um produtor pagar para poder produzir? Este cenário irá colocar-se sobretudo às centrais que demoram mais tempo a parar e a arrancar, como as termoelétricas a carvão e as centrais nucleares, por exemplo. Em períodos de menor consumo de eletricidade, estes produtores poderão preferir oferecer preços negativos para continuar em operação, em vez de pararem as centrais e ficarem ‘fora de jogo’ durante mais tempo.

Só que dificilmente esta oferta de preços negativos no Mibel poderá traduzir-se em vantagens para o consumidor final. Como explicou ao Expresso fonte do sector, os produtores que ofereçam preços negativos em algumas horas tentarão recuperar esse custo nas horas seguintes, cobrando mais pela sua energia. Ou seja, haverá mais volatilidade no preço diá­rio da eletricidade. Como a generalidade dos comercializadores assentam os tarifários ao consumidor final em preços médios de aquisição (num dado mês, trimestre ou ano), as famílias poderão nunca sentir na fatura o efeito dessa volatilidade (a menos que tenham tarifários indexados ao mercado grossista).

SÓ EM 2010 O PREÇO ‘BATEU NA TRAVE’

Em teoria, a subida do limite administrativo de preços máximos de €180 para €3000 no mercado diário abre espaço para que alguns produtores possam em alguns momentos cobrar pela sua eletricidade muito mais do que cobram atualmente.

Contudo, vale a pena notar que no histórico do Mibel a última vez que o preço grossista bateu no limite máximo de €180 foi em 2010. No ano passado o custo médio da eletricidade em Portugal e Espanha subiu para o nível mais alto da última década e a 28 de setembro chegou a €80 por MWh. Já este ano o dia mais caro no mercado ibérico foi 16 de janeiro, com um pico de €69 por MWh, e o dia mais barato foi 25 de abril, com €29 por MWh. Neste feriado, por exemplo, às 5h da manhã a eletricidade chegou a ser vendida a apenas €5 por MWh. Mas já houve horas de preço zero em anos anteriores.

O regulamento aprovado este ano pelo Parlamento Europeu relativo ao mercado interno de eletricidade nota que “não são fixados limites máximos nem limites mínimos do preço grossista da eletricidade”, mas admite que no mercado diário os operadores podem aplicar limites que “devem ser harmonizados no mercado interno”.

Segundo a informação recolhida pelo Expresso, a discussão técnica entre os reguladores europeus gerou divergências, com vários países do Norte da Europa a advogar a total liberdade de mercado e a inexistência de preços máximos nem mínimos, e outros, como Espanha e Portugal, a defender limites mais baixos. Acabou por vingar um nível de harmonização que colocará o preço máximo nos €3000 por MWh, que é o que vigora hoje no Centro da Europa (França, Alemanha, Bélgica, entre outros).

A data concreta de alargamento dos limites de preço não está ainda definida, dependendo de ajustes técnicos, que implicam mexer em algoritmos associados aos sistemas informáticos que suportam o mercado diário e intradiário do Mibel.