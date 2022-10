Um resort no Algarve que cresceu a receber craques do futebol

Vai ser inaugurada a 4 de julho a nova fase de expansão do Cascade Wellness Resort em Lagos, que representa o culminar de um projeto de investimento realizado desde os últimos três anos, totalizando €7 milhões. O investimento envolveu a renovação integral do hotel de cinco estrelas do complexo, que foi ampliado de 86 para 108 quartos, além dos espaços de restauração e a construção de uma sala polivalente para eventos. O resort em Lagos, junto à Ponta da Piedade, tem-se especializado a receber equipas de futebol internacionais para estágios e treinos, o que já representa 30% do seu negócio e ajuda a combater a sazonalidade.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)