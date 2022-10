Trabalhadores do privado reformam-se 3 anos antes da idade legal (e um ano depois dos funcionários públicos)

No ano passado a idade legal de reforma estava nos 66 anos 4 meses mas os trabalhadores que descontam para a Segurança Social reformaram-se bem antes disso. Em média, saíram do mercado de trabalho aos 63 anos e 8 meses, aproveitando regimes especiais que permitem a sua antecipação. Ainda assim, reformaram-se mais tarde do que os funcionários públicos que descontam para a Caixa Geral de Aposentações.

Os números da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações costumam ser divulgados com um significativo atraso, mas, nos últimos anos, a Pordata tem-nos dado por antecipação. Citando informação oficial, o organismo de tratamento estatístico da Fundação Francisco Manuel dos Santos diz então que em 2018 quem descontou para a Segurança Social (na sua maioria trabalhadores do privado) reformou-se com 63 anos e 8 meses. Esta idade está bem atrás da idade legal de reforma e representa até um recuo face aos valores de 2017, altura em que os trabalhadores saíram do mercado de trabalho com 64 anos e 2 meses de idade. Mais ainda, este retrocesso na idade efetiva de reforma coloca-nos de novo em níveis equivalentes aos do início do século.

Quer isto dizer que, apesar das inúmeras restrições que vêm sendo introduzidas nas condições de aposentação (por via das penalizações e do acesso), a idade de reforma é uma variável rígida que demora tempo a ajustar-se. Mas a tendência também deverá traduzir o facto de em 2018 se ter aliviado as penalizações de antecipação da idade da reforma para os pensionistas com carreiras muito longas.

Ainda assim os trabalhadores do privado reformaram-se depois dos funcionários públicos, que têm a mesma idade legal de reforma (66 anos e 4 meses em 2018). Quem descontou para a Caixa Geral de Aposentações deixou de trabalhar, em média, com 62 anos e seis meses de idade, um ano e dois meses antes dos trabalhadores do privado.

No público, a idade efetiva de reforma não variou, tendo-se mantido igual à registada em 2017, mas poderá vir a reduzir-se este ano, agora que o Governo resolveu aliviar as penalizações também para os trabalhadores do Estado com carreiras muito longas.