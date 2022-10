Sovena cria segunda fábrica nos EUA e faz parceria na China

A Sovena - dona da marca Oliveira da Serra - acaba de criar uma segunda fábrica de embalamento de azeite nos Estados Unidos, na Califórnia. Um investimento de €15 milhões que "acaba por ser complementar da nossa operação na costa Leste, no Estado de Nova Iorque", sublinha Jorge de Melo, presidente executivo da empresa.

Para além dos EUA,a Sovena reforça também na China, onde firmou uma parceria com uma empresa local - a China Resources - para promover a marca Oliveira da Serra. No ano passado a Sovena faturou quase €1,4 mil milhões e empregava 1200 pessoas, 500 das quais em Portugal.