“Os escritórios do futuro serão uma fusão entre trabalho, lazer e bem-estar’’

Este ano vai haver um défice de oferta de escritórios em Lisboa. Isso vai empurrar empresas para outras zonas do país?

É difícil dar uma resposta direta a essa questão, até porque se existe falta de oferta em Lisboa, não há neste momento nenhuma cidade em Portugal com maior capacidade de áreas disponíveis de qualidade. De todas as cidades em Portugal, sabemos que apenas o Porto estará dotado de projetos imobiliários capazes de ‘competir’ com Lisboa. É verdade que, ao existirem, estes projetos poderão pontualmente influenciar empresas a optar por se estabelecer no Porto e não em Lisboa, ainda assim não acreditamos que se possa considerar um ‘empurrão’ para outras cidades pela falta de significância no número de transações que possam ser transferidas para a capital do norte. Há, no entanto, que reconhecer que há zonas do país que se querem afirmar com algum sucesso pela proatividade dos seus municípios, o que nos parece louvável e de manter. Mas temos de reconhecer a falta de escala para influenciar a normal tendência de escolha de Lisboa e Porto.