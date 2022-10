Noites mal dormidas, cansaço acumulado: como o sono afeta a sua produtividade

Chega a casa depois de um dia de trabalho longo e de rotinas intensas. Foi muito além da jornada de oito horas de trabalho que o seu contrato define e sabe que antes de dormir ainda vai ter de voltar ao computador para dar resposta ao e-mail que ficou pendurado, analisar aquele documento que é essencial para a reunião do dia seguinte ou responder à chamada do colega que trabalha num fuso horário diferente do seu. Invariavelmente, quando chega à cama trava uma batalha com o sono. Quer que ele chegue e ele teima em não chegar. Há noites, muitas, que passa em claro ou que desiste de dormir e aproveita a insónia para... voltar a trabalhar.

Esta é a realidade de um número crescente de profissionais e tem um impacto direto na sua produtividade. Os especialistas chamam-lhe distúrbios do sono, dizem que o fenómeno está a aumentar e que há empresas a perder muito dinheiro e competitividade com as noites mal dormidas dos seus trabalhadores.