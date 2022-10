Gestores não querem o Estado a intervir no mercado imobiliário

Numa altura em que o mercado imobiliário nunca esteve tão ‘quente’ como agora, com os preços a atingirem valores recorde em vários sítios do país, o Governo não deve intervir no mercado imobiliário para fazer baixar os preços. É o que defende a maioria dos gestores que responderam às questões incluídas no barómetro The Lisbon MBA/Expresso, mais concretamente 70,6%, contra 29,4% que defendem uma intervenção.

No que diz respeito à evolução da economia mundial nos próximos três meses, 23,% dos inquiridos admitem que vai melhorar, enquanto 20,3% consideram que vai diminuir e 55,8% dizem que vai manter-se.

A maior parte dos membros do painel (54,8%) considera, por outro lado, que o investimento estrangeiro em Portugal vai manter-se nos próximos três meses, enquanto 33% acreditam que vai aumentar e 12,2% dizem que vai diminuir.

TAMANHO DAS EQUIPAS VAI MANTER-SE OU AUMENTAR

36% dos ex-alunos do The Lisbon MBA dizem que acreditam que as equipas nas quais trabalham vão aumentar de tamanho nos próximos três meses. A maioria (55,8%) acha que vai manter-se e apenas 8,1% admitem uma descida.

O barómetro The Lisbon MBA/ Expresso resulta de uma parceria entre a Nova School of Business and Economics e a Católica-Lisbon e conta com a perspetiva dos líderes empresariais, todos eles membros do Clube de Alumni do The Lisbon MBA. Na edição deste trimestre houve 202 respostas, 179 das quais provenientes de gestores que trabalham em Portugal e 11,39% que estão fora do país. Apenas sete estão desempregados e cinco estão reformados.