Grandes plataformas online limitam entrada de novas empresas no mercado

Os mercados onde operam grandes plataformas multilaterais e tecnológicas, como a Google, cujo negócio assenta na recolha e análise de grandes quantidades de dados (big data) são caracterizados por fortes barreiras à entrada e à expansão de novos concorrentes. A conclusão é da Autoridade da Concorrência (AdC), num estudo a que o Expresso teve acesso.

Mas estas barreiras não resultam apenas de características intrínsecas ao mercado, aponta a AdC. Muitas são acentuadas pelas estratégias dos incumbentes para proteger ou fortalecer a sua posição no mercado, criando uma tendência à concentração e culminando em resultados do tipo ‘winner-takes-all’ (mercado onde as vantagens de quem atinge a liderança são fortemente desproporcionais face às vantagens de quem entra no mercado) com impactos negativos para a inovação.