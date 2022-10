Em Portugal os cidadãos pagam demasiados impostos mas as empresas não (quem o diz é um empresário)

Gonçalo Quadros é líder da Critical Software, uma empresa que começou a dar os primeiros passos há 21 anos em Coimbra e que hoje tem escritórios na Alemanha, Reino Unido, EUA. Em entrevista ao Dinheiro Vivo afirma que as empresas não pagam muitos impostos. “As pessoas sim” e, por isso, não se queixa. Também nunca considerou mudar a sede para fora de Portugal por causa da tributação.

“Não, não pagamos demasiados impostos. Os cidadãos pagam de mais, não as empresas”, respondeu Gonçalo Quadros quando questionado pelo facto de Portugal ter uma taxa de IRC elevada. O gestor não concorda e diz que, na Critical, “o que pagamos de impostos é razoável”. Mais ainda, lembra que “temos obrigações para com a comunidade em que vivemos e obrigações de devolver valor à sociedade”. As empresas, acrescenta a dada altura, “devem ser um veiculo para que os cidadãos possam cumprir essa vontade de deixar aos seus filhos e netos um lugar melhor do que o que herdaram”.

Por isso, deslocalizar a empresa para fora de Portugal não é uma opção. Nem para fora de Portugal nem para fora de Coimbra, o berço da Critical que assim se manterá “por uma questão romântica” e como “uma homenagem às nossas origens”.

Criada à 21 anos, a Critical Software internacionalizou-se e conta hoje com cerca de 800 trabalhadores. Apresentou um lucro de 6,9 milhões de euros, e, depois de ter firmado um acordo com a BMW para desenvolver software na área da mobilidade, a empresa quer expandir para os dispositivos médicos.

Questionado sobre o empreendedorismo português, o empresário mostra-se expectante. Há uma geração mais nova que tem vontade de criar as suas empresas mas, para isso, é preciso “dar um salto, perceber o que queremos para o país e alinharmo-nos a nível estratégico”.

Um exemplo? “Portugal podia ser o centro de engenharia da Europa. Temos boas escolas e capacidade instalada por empresas reconhecidas”, diz ao Dinheiro Vivo.