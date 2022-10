A relação dos profissionais com o sono está em crise

É resultado dos novos contextos de trabalho com jornadas laborais longas, ritmos intensos, necessidade de coordenação com equipas em diferentes fusos horários. E há até quem diga que o americano Thomas Edison também tem a sua quota parte de responsabilidade nisto já que, ao inventar a lâmpada elétrica, tornou possível o trabalho por turnos, que representa atualmente mais de 30% do trabalho mundial e é considerado pelos especialistas como altamente nocivo para os hábitos de repouso. Em regra, os profissionais negligenciam o seu relógio biológico e a sua relação com o sono está em crise.

Desengane-se quem pensa que os distúrbios do sono são uma característica apenas de trabalhadores menos qualificados, com vínculos laborais mais frágeis e menor estabilidade financeira. Gestores de topo e empresários, trabalhadores por turnos (como médicos, enfermeiros, polícias ou outros) e profissionais liberais altamente qualificados (como advogados ou corretores de bolsa) estão entre os grupos de risco. Arianna Huffington, fundadora do jornal online “The Huffington Post”, considerada pela revista “Forbes” como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo, é disso um exemplo. Muitas horas de trabalho e pouco sono revelaram-se uma mistura explosiva para a executiva que em 2007 desmaiou em pleno escritório, fraturando o maxilar.

A REGRA DAS OITO HORAS

O episódio marcou uma viragem na vida da empresária que acabaria por se tornar uma evangelizadora do sono. Lançou o livro “A Revolução do Sono” e dá frequentemente palestras sobre a importância de respeitar o descanso. Deixou de acreditar que tinha sido bem-sucedida porque trabalhou sempre longas horas e roçou várias vezes o estado de burnout (esgotamento profissional), para ganhar consciência de que qualquer profissional é mais produtivo e criativo e qualquer líder toma melhores decisões se respeitar o sono e der prioridade ao bem-estar. E isso consegue-se equilibrando o trabalho e o ritmo circadiano (ritmo de sono e atividade) de cada trabalhador.

Há seis anos que essa é a área de estudo de Cátia Reis. A cronobiologista estuda o ritmo biológico dos humanos e o seu impacto na qualidade de vida e no desempenho laboral. “A tendência a que temos vindo a assistir é para uma redução do tempo de sono e desvalorização da sua importância”, explica a investigadora acrescentando que “a nossa performance diária está intimamente ligada ao tempo que permanecemos acordados ao longo das 24 horas do dia”.

A fórmula ideal e equilibrada é “ter oito horas de sono, oito horas de trabalho e oito horas de lazer”, diz a especialista que reconhece, contudo, que “o que observamos é cada vez mais um aumento nas horas de trabalho e uma diminuição nas horas de sono e até mesmo nas de lazer”.

Há uma desvalorização progressiva da importância do sono por parte dos profissionais. E é por isso que se tem tornado cada vez mais comuns casos de fadiga, ansiedade e depressão em contexto empresarial, admite Cátia Reis acrescentado que os efeitos da privação de sono estão bem documentados clínica e cientificamente.