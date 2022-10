Sogrape responde ao Brexit com aquisição de distribuidora

Dois anos depois de ter tomado uma posição de 25% na distribuidora Liberty Wines, a Sogrape sobe a parada no mercado britânico e assume uma posição de controlo na empresa.

A Sogrape classifica esta operação no Reino Unido de “histórica”, mas não quantifica “a posição maioritária” numa da “mais importantes e reconhecidas distribuidoras” do país.

É uma resposta às adversidades que o Brexit poderá gerar aos operadores vinícolas e um sinal de que o conglomerado da família Guedes quer imprimir um novo fôlego ao desempenho comercial no Reino Unido, o seu quarto principal mercado.

A Liberty Wines faturou 85 milhões de euros em 2018, conta com uma equipa de 170 elementos com formação vinícola (que engrossa a comunidade laboral de 1000 pessoas) e uma carteira de 2000 clientes, representando mais de 300 produtores das mais prestigiadas origens mundiais.

Fundada em 1997 suportada em produtores de Itália e Austrália, a Liberty Wines focou-se no segmento premium para os canal de hotelaria e bares. O fundador, David Gleave, “Master of Wine e referência internacional no setor vitivinícola”, permanece como acionista e diretor geral.

Ato de coragem

O reforço da “parceria estratégica” simboliza “um ato de coragem numa época de incerteza provocada pelo Brexit”, realça a Sogrape, líder português do setor vinícola. O investimento adota uma “visão de longo prazo”, numa lógica de “reforço da posição competitiva".

A LIberty voltou em 2019 a ser eleita “Wine Merchant of the Year” (Distribuidora do Ano) pelo International Wine Challenge.

A recomposição acionista na distribuidora londrina conta com um terceiro agente - a casa de Champagnes Piper-Heidsieck toma uma posição minoritária na sociedade. tornando-se aliada da multinacional portuguesa.

Segundo Fernando Cunha Guedes, o presidente da Sogrape, o controlo da “Liberty Wines permitirá beneficiar das fortes competências da distribuidora para conquistar maior visibilidade e representação para os nossos vinhos um dos mercados-chave do grupo”. Com esta operação, o conglomerado português reforça “a posição competitiva" num

mercado que é “a montra do mundo”.

Segundo o comunicado, “o portefólio da Sogrape no Reino Unido nos últimos dois anos cresceu 30% no Reino Unido" com algumas marcas a duplicarem as vendas.

Quota de 4 por cento

Em março de 2017, a Sogrape tomara 25% da distribuidora, indicando no relatório anual um investimento de 7,6 milhões de euros. Ou seja, a empresa fora avaliada na altura em 30 milhões. O balanço de 2018 atribui à participação um valor de 7,9 milhões.

O Reino Unido é um dos mercados prioritários entre os 120 da Sogrape, mas tem registado uma evolução dececionante. Em 2018, foi o mercado com pior desempenho (-21%), pela conjugação de dois fatores: a desvalorização da libra e a opção por deixar de fazer marcas próprias para algumas cadeias.

O seu contributo nas vendas desceu de 7% (2016) para 4% (2018), permanecendo no quarto lugar, muito afastado do pódio, ocupado por Portugal (33%), Estados Unidos (14%) e Espanha (9%).

Em 2018, o conglomerado faturou 190 milhões de euros, com os vinhos de origem ibérica a representarem 85% de um negócio que tem em Mateus (18%), Casa Ferreirinha (14%), Sandeman (11%), Lan, da Rioja, (8%) e Gazela (6%) os campeões de vendas.

A Sogrape é dona de 1554 hectares de vinha, distribuídos por Portugal, Argentina, Chile, Espanha e Nova Zelândia e lida com mais de 30 marcas.

Folga financeira

No relatório de 2018, o grupo realça “a folga financeira” que lhe permite “continuar a investir nas marcas e ativos que sustem o crescimento”, sem excluir a possibilidade de enveredar por novas aquisições. No início de 2019 reforçou o portefólio na região de Lisboa com a compra da Quinta da Romeira, em Bucelas.

A Sogrape é dos raros conglomerados em que a dívida financeira (32,7 milhões de euros) é inferior ao resultado operacional (Ebitda) - 37,6 milhões de euros em 2018