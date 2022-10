Défice orçamental melhora até maio

As administrações públicas tiveram um défice de 637 milhões de euros nos primeiros cinco meses do ano, de acordo com dados revelados pelo ministério das Finanças. A síntese mensal de execução orçamental de maio, com toda a informação detalhada das contas, é esta sexta-feira publicada pela direção-geral do Orçamento (DGO). Este défice representa uma melhoria face aos 1259 milhões de euros registados até abril e de 1573 milhões de euros na comparação com igual período de 2018.

Para esta melhoria homóloga das contas contribuiu o crescimento da receita na ordem dos 6,5%, muito superior ao aumento da despesa que ficou por 1,2%. A receita fiscal cresceu 9,8% com destaque para o aumento do IVA (9,1%) e do IRS (7,5%). Uma dinâmica que as Finanças justificam "pelo bom desempenho da economia", embora também digam que "em contabilidade pública este aumento é ainda influenciado pelo alargamento do prazo de pagamentos de alguns impostos no final de 2018". Os números da DGO estão em contabilidade pública, que segue uma lógica de caixa, e o défice 'oficial' calculado pelo INE e que serve de referência para as regras europeias está em contabilidade nacional (ótica de compromissos).

No que toca à despesa, refere o comunicado das Finanças, o crescimento homólogo é explicado em grande parte pelos salários (4,3%), que reflete o descongelamento das carreiras, em particular os relativos aos professores (4%) e profissionais de saúde (5,9%), mais expressivos do que nos restantes sectores da Administração Pública.

Ao mesmo tempo, a despesa com pensões da Segurança Social subiu 5,1%, o que, explica o ministério de Mário Centeno, tem a ver com "o facto da totalidade dos pensionistas ter aumentos nas pensões".

As Finanças sublinham ainda "o crescimento significativo do investimento público na administração central de 28%, excluindo as Parcerias Público-Privadas (PPP)" e os pagamentos em atraso por parte das administrações públicas, que diminuíram 112 milhões de euros, devido sobretudo à diminuição de 78 milhões de euros nos Hospitais EPE.