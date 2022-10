Ex-secretário de Estado Carlos Oliveira nomeado para o Conselho Europeu de Inovação

Carlos Oliveira foi nomeado pela Comissão Europeia para o conselho consultivo do Conselho Europeu da Inovação (CEI), uma iniciativa destinada “a converter ciência em novas oportunidades de negócio e acelerar o crescimento das empresas inovadoras”, anunciou esta quinta-feira a Comissão em comunicado.

O antigo secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação e ex-presidente da Invest Braga, atual presidente executivo da Fundação José Neves (Farfetch), já tinha sido nomeado em 2017 para o Grupo de Alto Nível da Comissão Europeia, que viria a ser o atual CEI.

“Carlos Oliveira esteve envolvido na criação do CEI desde a primeira hora”, sublinha em comunicado Carlos Moedas, comissário europeu de Investigação, Ciência e Inovação. “A sua presença nesta nova fase do CEI e a sua vasta experiência empresarial serão cruciais para dar continuidade a este trabalho e respondermos aos desafios do financiamento de que carece o ecossistema da inovação.”

“É um prazer e uma enorme responsabilidade fazer parte do Conselho Consultivo do Conselho Europeu de Inovação e participar na definição do futuro da inovação na Europa”, diz Carlos Oliveira em comunicado, citado pela Lusa. “Acredito que a inovação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da Europa e espero que este organismo possa contribuir para uma mudança no ecossistema empreendedor e inovador e que permita à Europa voltar a assumir a liderança mundial no que diz respeito à inovação.”

Uma das primeiras tarefas do conselho consultivo passa por liderar e supervisionar a estratégia de implementação do programa de financiamento atual do CEI, que tem um orçamento de dois mil milhões de euros para 2019-2020. Outra passa por aconselhar o próximo programa de financiamento para a inovação do CEI, que será executado a partir de 2021 e cujo orçamento proposto é de 10 mil milhões de euros.

O ex-secretário de Estado do Governo de Passos Coelho junta-se assim a 22 nomes do empreendedorismo, sociedades de capital de risco, ciência e tecnologia escolhidos pela Comissão Europeia para o CEI. O conselho consultivo será presidido por Mark Ferguson, empresário e presidente da Fundação da Ciência na Irlanda.

A Comissão publicou também esta quinta-feira um aviso de abertura de vagas para os primeiros gestores dos programas do CEI, que “serão peritos nos seus domínios, capazes de trabalhar com projetos tecnológicos em rápida evolução”. As candidaturas estão disponíveis até 31 de julho ao meio dia.

“Com o CEI, estamos a colmatar uma lacuna crítica no financiamento do ecossistema da inovação e a colocar a Europa na vanguarda da inovação geradora de mercados”, explica Carlos Moedas. “Congratulo-me com o facto de o CEI vir a ser aconselhado por alguns dos melhores inovadores e investidores da Europa, e estou certo de que conseguiremos atrair gestores de programas talentosos para levar a cabo estes projetos.”