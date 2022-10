CMVM arrecada 2,17 milhões de euros em coimas

As coimas aplicadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em 2018 ascenderam a 2,17 milhões de euros, dos quais 2,09 milhões a entidades que não impugnaram as coimas. Ao todo foram 63 processos de contraordenação, mais 133%do que em 2017.

O regulador liderado por Gabriela Figueiredo Dias revela no seu relatório anual de 2018 que desses 63 processos, "apenas dois foram inpugnados judicialmente para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. "Num dos processos está em causa a violação do dever de identificação e do dever de recusa de realizar a operação no quadro da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo". Neste processo foi dada razão à CMVM mas houve recurso para o Tribunal da Relação.

O número de processos decididos superou os decididos em 2017 que somaram 27. Também o número de processos iniciados em 2018 supera o número relativo a 2017. Passou de 42 para 52, respetivamente.

Durante o ano passado foram enviados para o Ministério Público sete decisões judiciais em processos-crime contra o mercado.

Já a atividade de auditoria, que está sob a alçada da CMVM desde 2016, foi em 2018 alvo das primeiras ações de supervisão. Neste campo registaram-se violações de deveres não graves de que resultaram coimas entre os 20 mil e os 50 mil euros, refere o relatório anual.