Líder do banco central dos EUA considera que situação piorou no último mês

A conjuntura piorou desde maio, afirmou esta terça-feira o presidente da Reserva Federal (Fed), pelo que o banco central norte-americano está pronto a agir preventivamente em caso de necessidade, usando as ferramentas de política monetária de que dispõe, dando prioridade à política de taxas diretoras. As declarações de Jerome Powell foram proferidas numa conferência seguida de debate no Council of Foreign Affairs em Nova Iorque.

A reação imediata no mercado de futuros das taxas diretoras foi o aumento das probabilidades de cortes nessas taxas nas duas próximas reuniões a 13 de julho e 18 de setembro. A probabilidade de um primeiro corte de 25 pontos-base, em julho, subiu para mais de 66%, e de um segundo corte, em setembro, para perto de 60%. O que significaria uma descida do atual intervalo de 2,25-2,5% para 1,75%-2%. A probabilidade de um terceiro corte em dezembro, descendo o intervalo para 1,5%-1,75%, subiu para perto de 40%.

Powell reforçou a mudança de estratégia que já havia exposto na conferência de imprensa de 19 de junho na sequência da reunião do comité de política monetária. "As coisas mudaram desde a reunião de 1 de maio, quando a análise que foi feita aos primeiros meses do ano era positiva", sublinhou o presidente da Fed.

No entanto, não deu sinais de quando serão tomadas medidas, sublinhando que a Fed não "reage exageradamente", não toma decisões antes de estar convencida de que os aspectos negativos da conjuntura não são efetivamente temporários. Os mercados bolsistas não gostaram desta água na fervura. Em Nova Iorque, o índice MSCI para as duas bolsas, recuou quase 1%.

Riscos aumentaram

"Os riscos aumentaram", acrescentou. Nomeadamente os riscos relacionados com o comércio internacional e com o desfecho das tensões entre os EUA e a China. As perspetivas para a economia mundial pioraram e a incerteza acentuou-se, referiu, sublinhando que foi esse novo contexto que os banqueiros centrais analisaram na reunião da semana passada. Os estragos na confiança dos empresários norte-americanos acentuaram-se. "As preocupações sobre a questão do comércio duplicaram", disse Powell, referindo-se à opinião que a Fed tem recebido no seu contacto com a economia real, industrial e agrícola.

Por isso, frisou, da atitude de "paciência" que vinha seguindo, a Fed passou para uma postura em que afirma que "está preparada para usar todas as ferramentas". E é "preferível inclusive que se passe à ação de um modo preventivo" se os pontos fracos ficarem claros.

Ainda que a prioridade continue a ser dada à mudança nas taxas diretoras, Powell referiu que a Fed dispõe de todas as ferramentas disponíveis - "podemos até funcionar como emprestador de último recurso".

Resposta aos ataques de Trump

Face aos ataques constantes à Fed por parte do presidente Trump, Powell manteve-se inflexível ao responder a uma pergunta sobre o comportamento do inquilino da Casa Branca que provocou uma risada na audiência: "A independência [da Fed] é um aspeto institucional. É uma agência não-política. Estamos protegidos em relação a pressões políticas de curto prazo". Recorde-se que o presidente norte-americano voltou a tuitar contra a Fed acusando-a de "não saber o que faz", ao "subir as taxas rápido de mais [no ano passado]".

Apesar de alguns analistas apontarem para a probabilidade de um corte de meio ponto percentual na taxa diretora já na próxima reunião da Fed de final de julho, James Bullard, presidente do Banco da Reserva Federal de St.Louis, esta terça-feira, em entrevista à Bloomberg, considerou essa hipótese como "exagerada". O Banco a que Bullard preside é um dos 12 bancos distritais do sistema federal da Fed, cuja cúpula é o conselho de governadores em Washington presidido por Powell.

Bullard votou, isolado, a favor de um corte de 25 pontos-base na última reunião do comité de política monetária a 19 de junho. Foi a primeira vez que se registou um voto contra numa decisão do comité, rompendo com a unanimidade, desde o início do mandato de Powell como presidente da Fed em fevereiro do ano passado. Bullard declarou, também, que foi abordado a título exploratório pela Casa Branca para poder ser indicado por Trump como candidato para uma das duas vagas que permanecem no conselho de governadores de sete membros.