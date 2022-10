Frasquilho: tema dos prémios de gestão na TAP está encerrado e "já teve destaque mais do que suficiente"

O pagamento de 1,17 milhões em prémios a 180 trabalhadores da TAP, feito pela comissão executiva da TAP, sem o conhecimento do acionista Estado, "foi uma falha de comunicação", "uma situação que aconteceu e não devia ter acontecido", voltou a sublinhar Miguel Frasquilho, presidente do Conselho de Administração nomeado pelo Estado, sublinhando a vontade de encerrar o assunto. "Já teve o destaque suficiente, mais do que suficiente", afirmou.

Caiu mal na empresa e na opinião público o facto de a TAP ter atribuido prémios a apenas 180 pessoas, numa empresa que tem cerca de 11 mil trabalhadores e registou um prejuízo de 118 milhões de euros em 2018. Já depois da atribuição dos prémios, a comissão de trabalhadores da TAP veio pedir aumentos salariais. Frasquilho já reuniu com os representantes dos trabalhadores, mas defende que é prematuro falar sobre o assunto.

Para evitar uma situação semelhante no futuro vai haver mecanismo de controlo. "Está na calha a criação de uma comissão de recursos humanos, que abordará estes assuntos (dos prémios). E que será complementada com a comissão de auditoria e assuntos financeiros e a comissão de estratégia", avançou. Órgãos que, explicou, "irão permitir aos administradores não executivos fazer um acompanhamento mais próximo da matéria. (Esta comissão) permitirá destacar o montante dos prémios e a forma como serão atribuídos.

A atribuição dos prémios sem o conhecimento da Estado levou o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a afirmar que tinha havido uma "quebra da relação de confiança entre a comissão executiva e o maior acionista da TAP, o Estado".

A emissão de 200 milhões de euros da TAP em obrigações colocadas no final da semana passada em bolsa foi um sucesso. A procura ascendeu a mais de 260 milhões de obrigações, superando a oferta. Interesse que levou a TAP a subir a oferta inicial de 50 milhões para 200 milhões de euros. Frasquilho diz que esta procura "revela a confiança que o mercado" tem na companhia, e que isso se deve também à presença do Estado no capital da TAP. Os 200 milhões, explicou, serão canalizados para a gestão corrente e o financiamento da dívida.

David Neelman, acionista privado da TAP (45%), admitiu esta semana em entrevista ao Expresso que a TAP pode vir a estrear-se em bolsa em 2020. Frasquilho diz que ainda é cedo para avançar com datas. O Estado controla 50% do capital da TAP.