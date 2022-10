Défice externo está de regresso e a culpa é do investimento

O alarme foi divulgado esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A economia portuguesa apresentou uma necessidade de financiamento de 0,2% do produto interno bruto (PIB) no ano acabado no primeiro trimestre de 2019, interrompendo a série de saldos positivos iniciada no terceiro trimestre de 2012.

De facto, há 25 trimestres que Portugal não registava esta necessidade de financiamento face ao resto do mundo. A última vez que as contas externas estiveram no vermelho foi no ano acabado no terceiro trimestre de 2012, então registando uma necessidade de financiamento externo de 0,8% do PIB.

Segundo o INE, a culpa é do investimento, sobretudo do sector privado, alimentado pelas importações.

“Na origem deste resultado esteve o saldo negativo nas transações de bens e serviços com o exterior”, explica o INE. “A existência de necessidade de financiamento externo esteve associada, em larga medida, à aceleração da formação bruta de capital. Efetivamente, o aumento de 2,1% da poupança bruta da economia no ano acabado no primeiro trimestre de 2019, foi insuficiente para financiar o aumento de 4,4% da formação bruta de capital”.

Segundo o INE, este aumento do investimento foi particularmente expressivo no setor das sociedades não financeiras em que a respetiva taxa de investimento atingiu 24,1%, a taxa mais elevada desde 2010.

Quanto às famílias, a sua capacidade de financiamento também recuou para 0,4% do PIB no 1º trimestre de 2019, menos 0,3 p.p. do que no trimestre anterior. Esta evolução traduziu também sobretudo o crescimento do investimento, tendo-se reduzido marginalmente a taxa de poupança em 0,1 pontos percentuais, para 4,5% do rendimento disponível.

Já a necessidade de financiamento das administrações públicas diminuiu para 0,1% do PIB no ano terminado no primeiro trimestre de 2019. O INE assinala mesmo um excedente orçamental de 0,4% do PIB no primeiro trimestre de 2019, em contabilidade nacional.

Os dados do INE mostram que este foi o quinto trimestre desde 1991 em que o saldo das Administrações Públicas (AP) foi positivo e a primeira vez em que tal se verificou nos primeiros três meses do ano.