Portugal tem mais um recorde: 43% da dívida com taxas negativas

A dívida portuguesa regista taxas (yields) negativas até ao prazo de 5 anos no mercado secundário, abrangendo Bilhetes e Obrigações do Tesouro. A percentagem de títulos portugueses com yields abaixo de zero por cento subiu para 43%, segundo dados da Tradeweb, contabilizando já os efeitos das declarações de Mario Draghi no Fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra. Na terça-feira passada, na Penha Longa, o presidente do BCE antecipou que o banco poderá avançar com mais estímulos se não houver melhoria na conjuntura económica.

Mário Centeno regista mais este recorde, graças ao italiano. Junta-se ao novo mínimo histórico registado nos primeiros cinco meses do ano com a taxa média nas emissões de dívida pública a descer para 1,5%, segundo dados divulgados pelo boletim mensal da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), publicado na sexta-feira. Em 2018, aquele custo médio de colocação de nova dívida tinha-se situado em 1,8%, prosseguindo uma tendência descendente desde 5,8% em 2011, no ano do resgate.

Taxas negativas nos Bilhetes (curto prazo) e Obrigações (médio e longo prazo) significam que os investidores se dispõem a manter ou adquirir títulos mesmo sendo penalizados, tendo de ‘pagar’ aos Estados. Em vez de terem a liquidez parada ou de a aplicarem em investimentos considerados mais arriscados, os investidores adquirem ou conservam em carteira títulos de dívida pública, que, no caso português, nem têm rating elevado. As obrigações portuguesas estão protegidas pelo guarda-chuva do BCE, que mantém um programa de reinvestimento nos títulos que cheguem à maturidade e que poderá até regressar ao programa de compra líquida de dívida, se a situação na zona euro se agravar.

Em Bilhetes do Tesouro com yields abaixo de -0,4% - a taxa negativa de remuneração que o BCE dá aos depósitos dos bancos centrais -, Portugal tem cerca de €20 mil milhões, segundo um levantamento do El País com base em dados da Bloomberg, que aponta para quase €3 biliões à escala do espaço da moeda única, 36% da dívida. No anterior programa de aquisição de dívida lançado em março de 2015 e descontinuado no final do ano passado, o BCE excluiu das aquisições todas as obrigações com yields negativas abaixo da taxa directora de remuneração. Um parâmetro, adiantam os analistas, que poderá ser alterado em futuro programa, se o BCE optar por essa medida.

€4,3 biliões em títulos em euros com taxas negativas

No conjunto da zona euro, o montante de dívida pública registando taxas negativas subiu para 4,3 biliões de euros depois da semana do Fórum de Sintra, o que vale 55% do total da dívida no espaço da moeda única, segundo dados da Tradeweb. Representa um aumento de 600 mil milhões de euros em relação ao fecho de maio e uma subida em percentagem de sete pontos percentuais.

Dez economias da zona euro registam até mais de 50% da dívida com taxas negativas, com a Alemanha, Finlândia e Holanda a liderarem com mais de 80%. Portugal e Itália estão abaixo dos 50% e Chipre, Grécia (cuja dívida foi reestruturada em 2012 e é detida em 70% por credores oficiais), Letónia e Lituânia, por exemplo, não registam yields negativas nos títulos transacionados no mercado secundário.

No fecho desta semana, 11 economias da zona euro registavam taxas negativas no mercado secundário nos títulos desde o curto ao longo prazo. A Alemanha regista taxas abaixo de zero até aos 15 anos e a Holanda até aos 10 anos. Na semana do Fórum de Sintra do BCE, depois das declarações de Draghi, a Áustria e a França chegaram a registar temporariamente taxas negativas no prazo a 10 anos.

À escala mundial, segundo contas da Bloomberg, que não são similares às da Tradeweb, os títulos com taxas negativas subiram para 12,5 biliões de dólares (€11 biliões), mais 2,5 biliões de dólares do que em maio, um nível, pela primeira vez, acima do anterior pico em 2016. Para além dos 11 países da zona euro já referidos, as taxas negativas registam-se em mais três economias da União Europeia (Bulgária, Dinamarca e Suécia) e outras duas exteriores – o Japão (até ao prazo de 10 anos) e a Suíça (até ao prazo de 20 anos e que chegou, temporariamente, a registar esta semana taxas abaixo de zero no prazo a 30 anos).