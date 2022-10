Movimento Beja Merece Mais: "Há uma força que trava os investimentos na região"

Movimento de cidadãos Beja Merece Mais dinamizou petição para “que sejam retomadas e concluídas as obras do IP8/A26, a eletrificação do troço ferroviário Casa Branca-Beja-Funcheira, o total aproveitamento do aeroporto de Beja e melhores serviços de saúde para a região”.

Os investimentos na região estão a ser 'travados', diz Florival Baiôa Monteiro, um dos rostos do Beja Merece Mais, que adianta que o aeroporto podia ser mais dinamizado.