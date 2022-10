David Neeleman: “A minha motivação não é dinheiro, é mudar a vida das pessoas”

David Neeleman foi à Califórnia inaugurar a nova rota da TAP, Lisboa-São Francisco. Por coincidência, o Airbus A321neo LR aterrou no aeroporto da cidade precisamente a 10 de junho, o Dia de Portugal, e poucas horas depois de a Seleção Nacional ter derrotado a Holanda na final da Liga das Nações. O empresário e maior acio­nista da TAP falou com o Expresso num hotel do centro financeiro de São Francisco, num dia de calor abrasador, e a conversa prolongou-se durante uma viagem de Uber para um almoço nas margens da baía de São Francisco com vista para a célebre prisão de Alcatraz e para a ponte Golden Gate, a ‘gémea’ da lisboeta 25 de Abril. Embora Neeleman tenha vivido no Brasil e fale português, a entrevista decorreu quase integralmente em inglês, de modo a garantir a precisão das palavras. O que não impediu que o empresário usasse várias expressões em português, devidamente assinaladas no texto. Ao longo da conversa traçou-nos o percurso da sua vida, a forma como entrou no negócio da aviação e o que ainda o motiva. Sobre a polémica dos prémios na TAP, num ano em que a companhia teve prejuí­zos, as respostas foram já publicadas no caderno de Economia da última edição do Expresso.

Lembra-se da primeira vez que andou de avião?

O meu pai era jornalista da United Press International [uma agência de notícias norte-americana] no Brasil. Esteve numa missão da Igreja Mórmon no Brasil e aprendeu a cultura, a língua, e adorava as pessoas. Por isso, voltou para os EUA, casou com a minha mãe e mudou-se para o Brasil. Já tinha nascido o meu irmão mais velho nos EUA. A 16 de outubro de 1959 nasci eu em São Paulo. O primeiro avião em que voei foi do Brasil para os EUA. Vivemos lá até eu ter 5 anos, e todos os anos viajávamos para os EUA. Quando fiz 4 anos, tive um bolo de aniversário que era um grande avião. Toda a gente diz: “Foi aí que ele começou a adorar aviões.”