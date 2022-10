Como se constrói um grupo familiar no imobiliário de luxo

Arrendamentos e hotelaria em “casas com história” é o projeto do grupo familiar português Once Upon a House (OUH), que se estreou em Lisboa antes do boom turístico e imobiliário, e projeta agora duplicar o portefólio nos próximos anos, expandindo-se também para outras áreas do país, como o Alentejo.

A atividade do grupo OUH começou em 2013 com a exploração de apartamentos em Alfama como alojamento local. “Fomos pioneiros na altura com o Alfama Yellow House, quando lançámos os apartamentos na Booking não havia nada do género e as pessoas estavam ávidas por conhecer os bairros históricos de Lisboa. Começámos com cinco estúdios de 25 metros quadrados, porque as casas de Alfama são muito pequenas”, conta a proprietária do grupo, Joana Holstein Guedes, que então trazia a experiência da exploração turística de casas na Comporta, e com serviços associados. “Vi em Alfama uma oportunidade de expandir o conceito das casas da Comporta. Nunca fazemos check in à distância ou por códigos SMS, há sempre alguém presente, e em Alfama associámo-nos a locais que tinham um café ou outras estruturas para ser um ponto de receção”, exemplifica.

O grupo foi expandindo a exploração de apartamentos em Alfama, além de outras áreas de Lisboa. Em novembro do ano passado abriu na Rua do Ouro o Áurea Apartments, que são “apartamentos de luxo com serviço de hotel, como concierge ou baby sitting, um nicho que não é habitual em Portugal, mas existe muito em Londres, por exemplo”. Até ao final de 2019, os investimentos realizados pelo grupo irão atingir €9 milhões, prevendo-se mais €2 milhões nos próximos três anos com os novos projetos que estão em carteira.

Um hotel na casa da família

Regra geral, o grupo em Lisboa arrenda edifícios a terceiros para ficar com a sua exploração turística, ou assume os ativos através de processos ‘chave na mão’, acompanhando a sua obra de reabilitação do início ao fim. A exceção foi o projeto na Rua do Alecrim, cujo edifício começou por ser arrendado a um fundo imobiliário, mas acabou por ser comprado pela Once Upon a House e dar lugar ao primeiro hotel do grupo, o Alecrim ao Chiado, que abriu em 2015. “A ideia inicial era fazer ali apartamentos, mas quando vi aquele edifício com azulejos e pés direitos de cinco metros achei que era um património demasiado valioso, e fizemos um boutique-hotel”, refere Joana Holstein Guedes. “O Alecrim ao Chiado é o nosso cartão de visita em Lisboa, tem sido um balão de ensaio para ver onde podemos melhorar, e a operação tem corrido muito bem.”

Mas a ‘joia da coroa’ do grupo OUH em hotelaria é a Casa Palmela, que abriu em outubro de 2016 numa propriedade com 72 hectares no parque natural da Arrábida. “Era uma propriedade que estava na família há cerca de 200 anos, havia muitos irmãos a querer vender, e era uma pena ir parar às mãos de um estrangeiro”, nota Joana Holstein Guedes. O grupo OUH acabou por tomar a posse plena da propriedade, no objetivo de abrir um hotel “e abrir a casa ao mundo, para que não fechasse as portas, o que também acabou por ser um projeto de vida”. Num investimento que ascendeu a €6 milhões, o projeto turístico na casa de família deu lugar a um hotel com 21 quartos e três villas, além de um salão de eventos. “E já que estamos no negócio turístico, decidimos fazer um hotel de cinco estrelas, que é o único na região de Setúbal.”

O grupo tem a meta de crescer em Lisboa a arrendar apartamentos de luxo com serviço de hotel, e está em vias de fechar o negócio para explorar mais um edifício para este fim num dos bairros históricos. Além de Lisboa, também vai avançar com outros parceiros com um projeto em Melides, no concelho de Grândola, que envolve “um hotel com casas à volta, como se fosse uma urbanização, é um modelo diferente”. Atualmente em fase final de aprovações, o hotel Once Upon a House em Grândola vai integrar oito casas, além de suítes (algumas das quais com piscina privada), num total de 24 alojamentos. Cada uma das casas vai ter uma horta biológica, e os seus produtos serão consumidos no restaurante do hotel. “Já comprámos a propriedade, que fica a três quilómetros de praia, e a previsão de abertura é no verão de 2021”, adianta Joana Holstein Guedes.

De momento com um total de 120 camas no seu conjunto de ativos, o grupo prevê duplicar este portefólio para 240 camas nos próximos três anos.

“O nosso espírito é ter propriedades com história, para arrendamentos ou hotelaria, onde as pessoas se sintam em casa”, resume Joana Holstein Guedes, referindo que o modelo do negócio do grupo foi pensado desde o início no sentido de arrendar imóveis em vez de os adquirir, e a flexibilidade de “os arrendamentos que hoje são em short term passarem a ser de longa duração”.