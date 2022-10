Fed decide manter taxas sem alteração, mas um dos banqueiros queria um corte já

A Reserva Federal (Fed), o banco central dos Estados Unidos, decidiu esta quarta-feira anunciar que não altera as taxas diretoras após a reunião de dois dias do comité de política monetária. A taxa diretora mantém-se no intervalo entre 2,25% e 2,5%.

No entanto, a decisão não foi unânime. Nos dez participantes com direito de voto na reunião do Comité de Política Monetária, James Bullard, o presidente do Banco da Reserva Federal de St.Louis, votou a favor de um corte de 25 pontos-base já nesta reunião. O primeiro voto contra no mandato de Jerome Powell como presidente da Fed desde fevereiro do ano passado.

A Fed considera que continua a haver um problema com a inflação, com as previsões anuais abaixo de 2% e as expetativas de longo prazo para a inflação em baixa. Nas projeções dos participantes publicadas esta quarta-feira, a inflação foi revista significativamente em baixa para este ano (de 1,8% para 1,5%) e mais ligeiramente para o próximo (de 2% para 1,9%).

De pacientes a determinados a agir

Dando sinais de que a conjuntura levanta preocupações, a Fed sublinhou, no comunicado oficial, que a atividade económica se revela "moderada" (na reunião anterior considerava-a "sólida"), que as incertezas aumentaram, e que a atitude dos banqueiros centrais é, agora, de "agir se adequado", e não apenas de "paciência", como se referia em reuniões anteriores. Há, assim, uma clara mudança na linguagem de comunicação.

No entanto, a maioria dos votantes no comité decidiu, nesta reunião, esperar por mais sinais antes de tomar uma decisão de mexida na taxa diretora. Mas, a Fed reconhece que se reforçou a possibilidade de uma política de mais estímulos.

O presidente da Fed, Jerome Powell, dá uma conferência de imprensa pelas 19h30 (hora de Portugal), para explicar as razões da decisão tomada.

Mercado de futuros vê cortes já em 2019, banqueiros da Fed apontam para 2020

Os mercados de futuros não antecipavam um corte das taxas na reunião desta semana, mas as probabilidades são superiores a 70% para descidas sucessivas de 25 pontos-base nas reuniões de julho e setembro. No final do ano, segundo os futuros, as taxas poderão ter caído para o intervalo entre 1,5% e 1,75%, se houver um terceiro corte na última reunião do ano. A pressão política por parte da Administração Trump vai no mesmo sentido.

Nas projeções publicadas esta quarta-feira, refletindo a opinião dos banqueiros da Fed, admite-se para 2020 que a taxa diretora esteja a um nível mais baixo do que o atual, em vigor desde dezembro de 2018.

Continua a haver uma discrepância clara entre as probabilidades apontadas pelo mercado (antecipam cortes em 2019) e as projeções dos banqueiros centrais (admitem, agora, tais movimentos só no próximo ano).

Nas projeções anteriores de março, os banqueiros anteviam uma subida da taxa diretora em 2020 em relação ao atual intervalo entre 2,25% e 2,5% - agora reviram em baixa a anterior projeção de 2,6% para 2,1%. É a primeira vez, desde que se começaram a divulgar esta projeções em 2012, que surge uma revisão em baixa. Essa projeção de 2,1% implica eventualmente dois cortes de 25 pontos-base no próximo ano.

Recorde-se que a taxa diretora se manteve no intervalo entre 0%-025%, um mínimo histórico, entre dezembro de 2008 e dezembro de 2015, quando sofreu a primeira de um conjunto sucessivo de subidas até dezembro de 2018.