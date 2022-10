BCP prevê acabar com banco da era Jardim Gonçalves

O Banco Comercial Português prevê acabar com o banco criado na era de Jorge Jardim Gonçalves. O Banco de Investimento Imobiliário (BII), que gere apenas operações de crédito hipotecário criadas até 2006, pode vir a ser integrado na casa-mãe, a instituição financeira liderada por Miguel Maya. Mais novidades haverá até ao fim do ano.

“O Banco Comercial Português, S.A. informa que se encontra em estudo a fusão do Banco de Investimento Imobiliário, S.A., uma subsidiária que detém a 100%, por incorporação no Banco Comercial Português, S.A., a concretizar até ao final de 2019”, anunciou a entidade bancária em comunicado enviado esta quarta-feira, 19 de junho, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A fusão por incorporação pressupõe que o Banco de Investimento Imobiliário desapareça ao ser absorvido no BCP. Todo o seu balanço passa a integrar o balanço da casa-mãe. Neste momento, o BCP já é o seu único dono, mas o BII é uma entidade autónoma. “Em devido tempo, o Banco Comercial Português, S.A. informará sobre eventuais desenvolvimentos relevantes decorrentes deste processo”, continua o documento.

O Banco de Investimento Imobiliário centra-se no crédito hipotecário, mas apenas no antigo. A atividade do banco consiste “na gestão da carteira de crédito à habitação e à promoção imobiliária constituída até finais do ano de 2006”, segundo revela o seu último relatório e contas, relativo a 2017. Ou seja, não tem operações novas, já que todos os novos clientes passam para o BCP.

O BII foi criado em 1993 no seio de uma parceria que o BCP, fundado em 1985 por 200 acionistas e com Jardim Gonçalves à cabeça, tinha constituído com o italiano Banca Intesa. Segundo o fundador escreveu num artigo de opinião publicado no Expresso em 2016, a instituição transalpina, dona de metade do banco de crédito à habitação, colocou a hipótese de adquirir também o seu acionista, o BCP, mas Jardim Gonçalves mostrou-se contra. Assim, terminou a parceria. Foi em 2005 que o banco privado português ficou com 100% do BII. Mas, um ano depois, este deixou de criar novas operações. Mais de uma década depois, prepara-se o seu fim.

Em 2017, o banco obteve lucros de 25,5 milhões de euros, tendo um ativo total de 2,4 mil milhões de euros face a um passivo de 2,1 mil milhões, de acordo com o relatório e contas de 2017 – não há ainda documento relativo a 2018. O que se sabe é que, tendo em conta as contas do BCP do ano passado, esta entidade de crédito à habitação antigo pagou dividendos de 22,9 milhões à casa-mãe.

Menos custos

Esta é uma das cinco entidades que o grupo, que tem a Fosun e a Sonangol como principais acionistas, tem em Portugal. Tem o Millennium, centrado na banca universal; o AtivoBank, do digital; o Millenniumbcp Ageas, do ramo segurador; e o Interfundos, da gestão de fundos de investimento imobiliários.

Houve outras fusões deste género no BCP nos últimos meses. Foram os casos de sociedades imobiliárias que foram parar ao banco em processos de recuperação de créditos: Enerparcela e Sadamora. Com estas operações, o banco consegue reduzir custos, até porque elimina órgãos sociais – o BII tem um conselho de administração e um conselho fiscal próprios, por exemplo, que desaparecem na fusão. Também não há encargos com a elaboração de documentos, por exemplo.