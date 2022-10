Golfe português enfrenta os preços baratos da Turquia

Uma “concorrência muito feroz” para os campos de golfe portugueses está a vir da Turquia, além de outros destinos em ressurgimento como a Tunísia ou o Egito, alerta a Confederação Nacional da Indústria do Golfe (CNIG). “Esses mercados estão a praticar preços muito baratos também no golfe, e que voltaram este ano a baixar, estão numa competição brutal”, salienta Luís Correia da Silva, presidente da CNIG e CEO da Dom Pedro Golf, proprietária dos cinco campos em Vilamoura. O responsável também se assume preocupado com o mercado inglês, que representa metade do negócio do golfe em Portugal, e as incógnitas do ‘Brexit’, agravadas com a demissão da primeira-ministra britânica, Theresa May.

